Вашингтон, 16 августа, 2017, 07:40 — ИА Регнум. Власти США выступают против того, чтобы Иран имел ядерное оружие. Об этом, как передает РИА «Новости», заявила постпред США при ООН Никки Хейли, комментируя заявление президента Ирана Хасана Рухани о возможности выхода страны из соглашения по ядерной программе.

Ironna.jp Ядерные угрозы

«Нельзя позволить Ирану использовать ядерное соглашение, чтобы держать мир в заложниках, — говорит Хейли. — Ни при каких обстоятельствах нельзя позволить Ирану иметь ядерное оружие».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 15 августа президент Ирана Хасан Рухани сообщил, что Иран может выйти из «ядерной сделки» в считанные часы из-за возможных санкций со стороны США.

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