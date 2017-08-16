Берн, 16 августа, 2017, 07:34 — ИА Регнум. Московский ЦСКА одержал победу над «Янг Бойз» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Встреча прошла в Берне и закончилась со счётом 0:1.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

На протяжении всей встречи игровое преимущество было на стороне «Янг Бойз». Швейцарцы больше владели мячом и чаще били по воротам, а ЦСКА оборонялся.

Голевых ситуаций в этой встрече было немного. На 79-й минуте вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вытащил мяч из-под перекладины, среагировав на удар с близкого расстояния. Голкипер не пропускает в третьем отборочном матче Лиги чемпионов подряд.

Единственный гол в матче оказался на счету «армейцев» — на 91-й минуте защитник «Янг Бойз» Касим Нуху отправил мяч в собственные ворота.

Ответный матч между этими командами состоится в Москве 23 августа.