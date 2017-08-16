Донецк, 16 августа, 2017, 07:23 — ИА Регнум. Попытка украинских силовиков прорваться в зону безопасности вдоль линии фронта на юге Донецкой Народной Республики оказалась безуспешной. Потери ВСУ составили шесть человек, сообщает Донецкое агентство новостей.

U.S. Army Europe Images Солдат ВСУ

По словам представителя республиканского командования, попытку продвижения вглубь «серой зоны» предприняли две группы диверсантов. Первая группа из десяти человек начала движение 15 августа в 21:00, вторая такая же группа выдвинулась десятью минутами позже.

Одна из групп выдала себя, попав на минное поле. После этого по диверсантам открыли огонь военнослужащие ДНР, что вынудило украинских силовиков к отступлению.

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«Понеся потери в количестве шести человек, украинские диверсанты вынуждены были отступить под прикрытием огня из автоматических гранатомётов и миномётов, который вёлся с позиций 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ», — пояснил представитель командования ДНР.

Военный добавил, что ВСУ предприняли наступление сразу в двух направлениях в районе села Коминтерново. Вечером 15 августа ВСУ подвергли обстрелу юг ДНР, под огнем оказались пять населенных пунктов: Саханка, Коминтерново, Октябрь, Ленинское и Заиченко.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа территория Луганской Народной Республики (ЛНР) восемь раз подверглась обстрелу со стороны ВСУ, территория Донецкой Народной Республики — 64 раза. Под обстрелом оказались населенные пункты Донецкий, Голубовское, Желобок, Калиново, Калиновка, Логвиново.