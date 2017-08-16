Барнаул, 16 августа, 2017, 07:22 — ИА Регнум. Сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю изъято и уничтожено 50 кг наркотиков, сообщили в пресс-службе ведомства.

Василий Верещагин. Политики в опиумной лавочке. 1870

Партия была изъята накануне в ходе оперативно-розыскных мероприятий и находилась в производстве по уголовному делу в качестве вещественного доказательства. Основная часть из уничтоженного — 49 кг марихуаны — были найдены в тайнике в Тальменском районе Алтайского края после проведения «Проверочной закупки».

По сообщению из правоохранительных органов, о поставке данной партии в регион было известно заранее. В сентября 2016 года осужденный, не имевший постоянного места работы, согласился сбыть эту партию в Алтайском крае за вознаграждение. С таким предложением к нему обратился неизвестный, проживавший на тот момент в Казахстане, и в результате ими был осуществлен преступный сговор с целью сбыта наркотиков.

По плану, осужденный должен был найти на Алтае покупателя данной партии, получить информацию о месте закладки, сбыть марихуану. Сумму сделки наркодельцы оценили в $20 тыс.

Другая часть партии — синтетические наркотики, которые также запрещены в обороте, были изъяты во время задержания двух жителей Барнаула, промышлявших оптовыми «закладками» в нескольких районах краевой столицы.

В результате действий правоохранительных органов наркодельцам было назначено одиннадцать, семь и пять с половиной лет лишения свободы, соответственно, с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговоры вступили в законную силу.