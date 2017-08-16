Казань, 16 августа, 2017, 06:14 — ИА Регнум. Арбитражный суд Татарии признал долги АО «Буинский элеватор», выставленные ему конкурсным управляющим «Татфондбанка» (ТФБ), и удовлетворил иск о взыскании 240,13 млн рублей долга по кредитному договору. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано. Теперь на очереди рассмотрение сразу двух исков о банкротстве предприятия, входящего в крупный агрохолдинг, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В Арбитражный суд РТ за это лето поступило сразу два иска о банкротстве агропредприятия. Последний был подан 11 августа ООО «Ак Барс Дрожанное». Сумма требований — 1,6 млн рублей. Дело к производству пока не принято и рассмотрение не назначено.

Предыдущий иск поступил 10 июля 2017 года и также от компании группы «Ак Барс» — ООО «Агрокомплекс Ак Барс» из Арского района. Сумма претензий ещё меньше — 350 тыс. рублей. Суд принял заявление и назначил рассмотрение на 22 августа.

Отметим, в 2015 году АО «Буинский элеватор» уже пытались обанкротить, но производство дела было прекращено из-за отказа кредиторов от своих требований. Тогда истцом выступило ЗАО «Агриматко» из Москвы, а сумма требований не превышала 2 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ОАО «Буинский элеватор», входящее в группу АО «Холдинговая компания «Ак Барс», имело долг перед «Татфондбанком» по кредитному договору от 14 октября 2016 года. Именно за взысканием этого долга истец и обратился в суд. Кроме того, банк подал ходатайство, в котором попросил наложить обеспечительные меры в виде запрета вносить сведения о ликвидации.

«Истец указывает, что в рассматриваемом случае непринятие обеспечительных мер может повлечь причинение значительного вреда ПАО «Татфондбанк» и его вкладчикам и может сделать невозможным исполнение судебного акта», — отмечается в материалах суда.

В подтверждение своих слов о возможной ликвидации банк приводит тот факт, что с ответчика в пользу другой компании, входящий в АО «ХК «Ак Барс», уже взыскана задолженность в размере 350 тыс. рублей. Это, по мнению банка, может послужить основанием для иска по банкротству. Арбитражный суд РТ рассмотрел доводы и отказал, сославшись на то, что заявление не содержит аргументированных данных, обосновывающих действительную необходимость принятия данной обеспечительной меры. ТФБ обжалует это решение.

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Напомним, ПАО «Татфондбанк» был лишён лицензии 3 марта, а признан банкротом 11 апреля 2017 года. До 10 апреля 2018 года продлится конкурсное производство.

«Татфондбанк» являлся одним из крупнейших банков Татарии, по размеру активов занимал 42-е место в банковской системе РФ. Филиалы и крупные офисы организации были в Москве и Санкт-Петербурге, в Нижегородской, Саратовской, Самарской, Ярославской, Воронежской, Новосибирской областях, а также в Удмуртии, Башкирии, Чувашии, Марий Эл, Пермском крае.