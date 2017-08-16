Мечом и хитростью хотят одолеть Россию Украина и Молдавия: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 16 августа, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Сбит или упал: крушение истребителя МиГ-21 ВВС Сирии;
- Угроза явная и мнимая: Израиль заявил, что Иран строит завод в Сирии для производства ракет;
- Храбрый портняжка: молдавские «визы для России» — постановка для Додона;
- Хоть в мемориале: в Киеве открыли памятник «воинам АТО» с пронзённой мечом картой России;
- Новый юбилей: археологи не исключают пересмотра даты основания Москвы.