Пекин, 16 августа, 2017, 05:53 — ИА Регнум. За стремительным ростом юаня последовал плавный откат. Курс китайской валюты 16 августа составил 6,6779 юаней за доллар США, сообщает агентство «Синьхуа».

Китайские юани

Пройдя этап стремительного роста, валюта Поднебесной, похоже, начала плавное скольжение вниз, значительно ослабляясь уже второй день подряд. После снижения 15 августа курса на 88 базисных пунктов последовало очередное падение 16 числа уже на 90 базисных пунктов, что в сумме составило целых 178 пунктов.

Напомним, что юань рос до 14 августа, только за 33-ю неделю показав укрепление на 586 базисных пунктов, что стало неожиданностью для многих экспертов.

По утверждению властей КНР, укрепление национальной валюты могло быть вызвано ростом финансовой активности зарубежных игроков и навряд ли отразится на экономических показателях страны сколь-либо сущетсвенно.

Как сообщало ИА REGNUM, центральный паритетный курс национальной валюты Поднебесной по отношению к доллару США 15 августа упал до 6,6689 юаней за доллар.