Южно-Сахалинск, 16 августа, 2017, 06:52 — ИА Регнум. Правительство Сахалинской области на официальном сайте сообщает, что программа по ликвидации аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2012 года, завершается успешно. Однако открытые данные портала «Реформа ЖКХ» говорят о другом: госпрограмма на Сахалине выполнена всего на 52%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ru.torange.biz Аварийный дом

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Из официальных отчетов сахалинских властей следует, что в регионе в 2016 году введено в эксплуатацию около 330 тыс. кв метров нового жилья. Это 105% к уровню 2015 года. 127 тыс. кв метров приходится на социальное жилье. На Сахалине и Курилах возведено 30% всего дальневосточного социального жилья.

В области, к тому же, строится много арендного жилья для сотрудников бюджетной сферы. Квартиры в арендных домах получают учителя, врачи, военные, полицейские. На сегодняшний день построено и введено в эксплуатацию 15 таких домов в 9 муниципалитетах. Это 561 квартира. В 11 районах строится в настоящее время еще 621 квартира. До конца 2017 планируется начать строительство еще 340 квартир. В планах регионального правительства до 2020 года создать 4 500 арендных жилых помещений.

«Программа ликвидации аварийного жилищного фонда, признанного таковым на 1 января 2012 года, в области завершается. Благодаря ей новое жилье получили 13 тыс. сахалинцев и курильчан. Теперь правительство области приступает к запуску программы «Комфортное жилье». Она позволит к 2020 году ликвидировать весь аварийный жилой фонд, который на сегодняшний день составляет 157 тыс. кв метров. Параллельно планируется провести обследование ветхого жилья, которое постепенно будут заменять на новые», — сообщили в пресс-службе островного правительства.

Такой масштаб строительных работ потребует значительных инвестиций. Власти рассчитывают на развитие строительной отрасли и говорят о создании 8,5 тыс. рабочих мест.

Все это, бесспорно, замечательно. Только вот с исполнением госпрограммы по переселению из аварийного жилья на Сахалине и Курилах не все так радужно.

Официальный портал «Реформа ЖКХ» сообщает, что госпрограмма по переселению граждан из аварийного жилья в новостройки на Сахалине и Курилах выполнена только на 52%. За оставшиеся до завершения программы 2 недели область вряд ли сумеет нагнать 48%.

Согласно данным портала в список на переселение включены 1 858 аварийных домов, признанных таковыми по состоянию на 1 января 2012 года, общей площадью 289,81 тыс. кв метров. Осталось переселить на Сахалине еще 56,97 тыс. кв метров, а это 2 270 человек.

Как сообщается на портале, по 11 домам на Сахалине расселение отстает от графика более 3 месяцев (2.48 тыс. кв м), по 186 домам отставание от графика до 3 месяцев (34.91 тыс. кв м), по 49 домам расселение идет по графику (9.53 тыс. кв м)

Может, региональным властям следовало бы сосредоточить усилия на исполнении государственной программы?

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Между тем, жители островного региона, ставшие участниками программы по переселению из аварийного жилья, все чаще предъявляют претензии к качеству уже построенного в рамках госпрограммы жилья. Ситуации не день и не два. Только в 2016 году прокуратура Сахалинской области выявила более 800 нарушений в сфере реализации госпрограммы. Из наиболее частых нарушений — ненадлежащий учет граждан, нуждающихся в переселении. Проще говоря, чиновники в муниципалитетах не ставили людей, проживающих в аварийном фонде, на учет. В числе наиболее частых претензий прокуратуры — ненадлежащее расходование бюджетных средств.

Жильцы аварийных бараков в северной Охе в июле 2017 года категорически отказались переезжать в новостройки, вышли на митинг, назвали новые дома «убийцами» и потребовали присутствия прокурора и министра строительства. Прокуратура в ходе проведенной проверки выявили многочисленные отступления от проектной документации, нарушения вентиляции и еще много других нарушений общим числом более 20. Масла в огонь подлил одиозный мэр Охи Сергей Гусев, который попытался переселить охинцев в «дома-убийцы» в судебном порядке. Противостояние продолжается. Люди согласны на вторичное жилье, вопрос пообещал решить министр строительства Вадим Залозный. Куда при этом деть некачественные новостройки — пока неясно.

В селе Дальнее обвалившиеся фасады новостроек управляющая компания взялась ремонтировать за счет жильцов. Правда, в Дальнем сейчас за эти фасады взялись всерьез и ситуация налаживается.

Сахалинцы жалуются на некачественное строительство повсеместно. А как известно, исправить плохо построенное значительно сложнее, да и дороже, чем построить качественно сразу. При этом жилье в Сахалинской области — самое дорогое в стране, по последним данным один квадратный метр жилой площади стоит 95,5 тыс. рублей.

К чему все это может привести? К тому, что спустя всего несколько лет сахалинцы, переехавшие сегодня из аварийных бараков в некачественные новостройки, начнут требовать опять переселить их из аварийного жилья. Таким образом, процесс ликвидации аварийного жилья на Сахалине и Курилах станет вечным. К радости владельцев многочисленных островных строительных компаний.

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Государственная программа «Переселение из аварийного жилья» в России завершается 1 сентября. Программа не выполнена в полном объеме — в стране расселено только 77,5% аварийных домов, признанных таковыми на 1 января 2012 года.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей единственного островного региона России не на шутку тревожит плохое качество новостроек. Каждый сахалинец помнит, к чему может привести такое отношение к строительству жилья в сейсмоопасном регионе. Трагедия 1995, превратившая поселок Нефтегорск в город «ZERO», увековечена в обелиске в память о 2 тысячах погибших, сотнях покалеченных. Только много лет спустя островные журналисты раскопали в пыльных архивах подписанное собственноручно руководителем «Сахморнефтегаза», позднее видным государственным деятелем Виктором Черномырдиным распоряжение о строительстве домов в Нефтегорске. На папке со строительной документацией красной ручкой было написано: «Строить без учета сейсмичности».