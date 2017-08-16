Казань, 16 августа, 2017, 05:36 — ИА Регнум. На ставшем печально известным из-за частых ЧП и своего техсостояния Казанском пороховом заводе в преддверии появления нового директора покупают квартиру и легковой автомобиль. Претенденты на должность руководителя оборонного предприятия должны подать свои заявки до 14 сентября. Пока же ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод» провело торги на приобретение трёхкомнатной квартиры в Казани, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы закупки.

TY-214 ФКП «Казанский государственный казённый пороховой завод», символическая арка

Квартира площадью не менее 74 кв. м будет приобретена у единственного участника-физлица за 3,57 млн рублей.

Что касается покупки легкового автомобиля, то известно лишь, что аукцион пройдёт 28 августа. Стоимость лота — 735 тыс. рублей. Технических характеристик объекта в документации нет, а техзадание, на которое ссылается организатор, к закупке не приложено.

Напомним, 29 июня 2017 года стало известно, что бессменный гендиректор Казанского порохового завода Халил Гиниятов покинул свой пост. Сам он позднее объяснил свой уход с поста окончанием срока действия трудового контракта, заключённого с Минпромторгом РФ.

Гиниятов решил не продлевать контракт, хотя работал на этом посту с 2003 года.

Временным исполняющим обязанности гендиректора стал директор по производственно-коммерческим вопросам предприятия Ильдус Самитов.

Постоянный гендиректор у завода, получившего «популярность» происшествиями и плохим техническим состоянием оборудования, появится после проведения конкурсного отбора. Среди вероятных кандидатур называют экс-директора самарского порохового завода «Коммунар» Марину Галимову.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, последнее происшествие на ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод» произошло в ночь на 16 июня 2017 года. Возгоранием площадью 400 кв. м была охвачена территория одного из цехов. В этот раз обошлось без пострадавших.

Начиная с 2013 года, на предприятии это было восьмое ЧП. Предыдущий пожар на Казанском пороховом заводе вспыхнул вечером 24 марта. Возгоранием была охвачена площадь в 400 кв. метров. Пожару была присвоена третья категория сложности из четырёх.

А 21 декабря 2016 года на предприятии прогремел взрыв с возгоранием, в результате чего произошло разрушение здания. В результате один работник погиб, а второй был доставлен в больницу с переломами.

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11 августа прокуратура Татарии объявила о направлении в суд уголовного дела, возбуждённого по факту данного ЧП.

Отвечать за это будут 33-летней начальник цеха и 59-летняя экс-начальница участка цеха. Дело расследуется по ч.2 ст.217 УК РФ («Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, если это могло повлечь смерть человека либо повлекло причинение крупного ущерба, повлёкшее по неосторожности смерть человека»). Следствие считает, что они нарушили должностные инструкции и не обеспечили технически правильную эксплуатацию оборудования, выполнение правил внутреннего трудового распорядка в производстве и соблюдение технологической дисциплины на всех рабочих местах и участках производства.

Обвиняемые свою вину не признают. Решение по делу вынесет Кировский районный суд Казани. Взрыв причинил самому заводу ущерб на 11,6 млн рублей.

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Добавим, 29 мая был обнародован доклад Приволжского управления Ростехнадзора, где отдельное место отводилось ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод» и его неудовлетворительному техническому состоянию. Специалисты, в частности, отметили, что износ основного техоборудования завода уже составил 90%.

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6 июня 2017 года мировой суд Кировского района Казани, рассмотрев требования Приволжского управления Ростехнадзора, отказал в дисквалификации ряда руководящих работников Казанского порохового завода. Решение суда обжалуется ведомством.