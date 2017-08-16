Якутск, 16 августа, 2017, 05:20 — ИА Регнум. Площадь территорий, отданных под «дальневосточный гектар», вырастет на 20%, заявил Юрий Трутнев, российский вице-премьер, полномочный представитель президента в ДФО, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Гектар

«Увеличен объем предоставления земли по Дальнему Востоку более чем на 20 процентов, — сказал он. — Сейчас люди могут получить землю там, где раньше было нельзя».

По словам Трутнева, сейчас земли в рамках программы по «дальневосточному гектару» могут быть предоставлены желающим на территории охотничьих угодий, которые будет защищать сам производитель.

«Он подает заявление и говорит, где у него охотничья база, где подкормочные площадки, здесь зоны воспроизводства, поэтому такие зоны я хочу закрыть, — сказал Трутнев. — Мы рекомендуем такую защитную территорию установить в 5 процентов».

Вице-премьер пояснил, что нельзя выводить из хозяйственного оборота такие большие площади. Те граждане, что возьмут эту землю для охоты, пройдут процедуру лицензирования на использование объектов животного мира. Но прав пользования на землю и платы за нее у них не будет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 августа заместитель министра России по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев заявил, что после законодательных изменений часть охотничьих угодий будет исключена из предоставления в безвозмездное пятилетнее пользование.

Читайте подробнее: На Дальнем Востоке откорректируют документы по зонам «нельзя»

Напомним, 30 июля российский президент Владимир Путин подписал поправки к закону о «дальневосточном гектаре», которые упростили процедуру получения земельных участков и расширили территорию для заявителей.

Читайте также: Поправки в закон о гектаре: Получить земельный участок стало проще