МИД КНР осудил Синдзо Абэ за прославление военных преступников
Пекин, 16 августа, 2017, 05:12 — ИА Регнум. Китай осудил финансовые пожертвования, которые сделал японский премьер-министр Синдзо Абэ в адрес храма Ясукуни в 72-ю годовщину капитуляции Японии во Второй мировой войне, сообщает 16 августа газета «Жэньминь жибао».
«Китай жестко протестует против почтения Японией осужденных военных преступников класса А, напрямую принимавших участие в японской агрессии против Китая во Второй мировой войне», — заявила пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин.
В 2017 году отмечается 80-я годовщина инцидента на мосту Лугоцяо, который ознаменовался началом полномасштабного японского вторжения в Китай, за которым в том числе последовала и Нанькинская резня, в которой было убито более 300 тыс. безоружных китайских солдат и мирных жителей.
«Китай требует от Японии принять и глубоко пережить историю своей агрессии и покончить с милитаризмом во имя достижения доверия с азиатскими соседями и международным сообществом», — продолжила Хуа.
Двумя днями ранее японская телекомпания NHK пустила в эфир документальный фильм про «Отряд 731» — японский специальный военный отряд, который совершал преступления против человечности, проводя жестокие опыты над живыми людьми, не щадя ни женщин, ни детей на северо-востоке Китая с 1935 по 1945 гг.
«Только правильный взгляд на историю может помочь Японии снять свое историческое бремя», — закончила свою мысль Хуа, добавив, что смертельные опыты над людьми не могут отрицаться никем и никогда.
При этом, действия телекомпании NHK она оценила положительно, расценивая это как шаг к тому, чтобы показать японскому народу правду и проявить уважение к чувствам китайского народа, а также всех азиатских стран, пострадавших от японского милитаризма.
Напомним, что 15 августа 1945 года император Японии Хирохито по радио объявил о капитуляции его страны во Второй мировой войне. Официальная капитуляция состоялась 2 сентября 1945 года на американском линкоре Миссури. В связи с этим, 15 августа в Китае отмечается как памятная дата.
Как сообщало ИА REGNUM, в столице провинции Цзянсу городе Нанкин ранее состоялась Ассамблея мира в честь 72-й годовщины безоговорочной капитуляции Японии во Второй мировой войне.
Стоит также отметить, что храм Ясукуни — это синтоистское святилище в Токио. В храме почитаются души японских воинов, отдавших жизни за страну, а главным божеством храма является Император Японии. Нынешний премьер-министр Синдзо Абэ и его предшественник Дзюнъитиро Коидзуми являются его паломниками.