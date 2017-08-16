Пекин, 16 августа, 2017, 05:12 — ИА Регнум. Китай осудил финансовые пожертвования, которые сделал японский премьер-министр Синдзо Абэ в адрес храма Ясукуни в 72-ю годовщину капитуляции Японии во Второй мировой войне, сообщает 16 августа газета «Жэньминь жибао».

Обвиняемые на Токийском процессе

«Китай жестко протестует против почтения Японией осужденных военных преступников класса А, напрямую принимавших участие в японской агрессии против Китая во Второй мировой войне», — заявила пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин.

В 2017 году отмечается 80-я годовщина инцидента на мосту Лугоцяо, который ознаменовался началом полномасштабного японского вторжения в Китай, за которым в том числе последовала и Нанькинская резня, в которой было убито более 300 тыс. безоружных китайских солдат и мирных жителей.

«Китай требует от Японии принять и глубоко пережить историю своей агрессии и покончить с милитаризмом во имя достижения доверия с азиатскими соседями и международным сообществом», — продолжила Хуа.

Двумя днями ранее японская телекомпания NHK пустила в эфир документальный фильм про «Отряд 731» — японский специальный военный отряд, который совершал преступления против человечности, проводя жестокие опыты над живыми людьми, не щадя ни женщин, ни детей на северо-востоке Китая с 1935 по 1945 гг.

«Только правильный взгляд на историю может помочь Японии снять свое историческое бремя», — закончила свою мысль Хуа, добавив, что смертельные опыты над людьми не могут отрицаться никем и никогда.

При этом, действия телекомпании NHK она оценила положительно, расценивая это как шаг к тому, чтобы показать японскому народу правду и проявить уважение к чувствам китайского народа, а также всех азиатских стран, пострадавших от японского милитаризма.

Напомним, что 15 августа 1945 года император Японии Хирохито по радио объявил о капитуляции его страны во Второй мировой войне. Официальная капитуляция состоялась 2 сентября 1945 года на американском линкоре Миссури. В связи с этим, 15 августа в Китае отмечается как памятная дата.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице провинции Цзянсу городе Нанкин ранее состоялась Ассамблея мира в честь 72-й годовщины безоговорочной капитуляции Японии во Второй мировой войне.

Стоит также отметить, что храм Ясукуни — это синтоистское святилище в Токио. В храме почитаются души японских воинов, отдавших жизни за страну, а главным божеством храма является Император Японии. Нынешний премьер-министр Синдзо Абэ и его предшественник Дзюнъитиро Коидзуми являются его паломниками.