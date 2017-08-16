Казань, 16 августа, 2017, 05:14 — ИА Регнум. Арбитражный суд Татарии оставил без рассмотрения банкротный иск конкурсного управляющего «Татфондбанка» к обувной фабрике из Казани. В это же время, пока руководство ОАО «Обувная фабрика «Спартак» даёт казанским СМИ комментарии о том, что в компании всё в порядке и оснований для банкротства нет, в суд от неё поступает заявление о собственном банкротстве. Об этом передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы дела.

Нет банкротства?

Иск от банка с суммой претензий 9 млн рублей поступил в суд 19 июля 2017 года. За время до вынесения решения 15 августа по данному делу поступило ещё два заявления с требованием банкротства фабрики. 20 июля его подало само ОАО, а 26 июля схожее требование было у ООО «АСТ-Климат». Но если у последней сумма претензий — 338,7 тыс. рублей, то собственные долги фабрика оценила в более чем 3,196 млрд рублей. Оба заявления были приняты Арбитражным судом Татарии, но решения по ним пока не вынесены.

В это же время в казанских СМИ по этому делу неизвестный представитель фабрики говорит о том, что «фабрика работает в нормальном режиме и её состояние далеко от банкротства».

«Наше финансовое состояние не столь плачевно, чтобы в данном заседании вводить в нашем отношении процедуру банкротства. В данный момент идут переговоры с инвесторами, фабрика ни на один день не останавливалась, работники продолжают ходить на работу. Мы делаем всё для того, чтобы фабрика была на плаву», — цитирует её слова издание «Татар-информ».

Вероятно, что руководство предприятия не хочет поднимать панику среди 522 сотрудников, но факт остаётся фактом — к концу августа станет известен вердикт уже по заявлению фабрики.

«Заявления о вступлении в дело о банкротстве должны быть рассмотрены в течение пятнадцати дней с даты судебного заседания по проверке обоснованности требований первого заявителя, обратившегося в арбитражный суд», — говорится в определении суда.

По данным ЕГРЮЛ, компания создана 27 июня 2002 года, но предшественник предприятия появился в Казани ещё в 1916 году.

«Три казанских купца и фабриканта — Шабанов, Зобнин и Жулин на правах пайщиков открыли фирму по производству обуви «Поляр». В Суконной слободе на улице Армянской (ныне ул. Спартаковская) акционеры купили двухэтажное каменное складское помещение», — говорится на сайте компании.

По информации с официального сайта компании, на сегодня она является одной из крупнейших в России.

В конце 2016 года в казанских СМИ прошла информация о том, что на собрании совета директоров был поставлен вопрос о подаче иска о несостоятельности (банкротстве) ОАО «Обувная фабрика «Спартак». Между тем аудиторские отчёты и сведения по результатам собраний акционеров и в целом весь раздел «для акционеров» на официальном сайте ОАО не работает.

По данным ЕГРЮЛ, уставной капитал компании — 1 042 861 000 рублей. Управляет предприятием ООО «Управляющая компания «Шуз концепт». Сведений об учредителях нет, но известно, что сама фабрика приняла участие в создании нескольких компаний. В частности, она совместно с минкультом Татарии и рядом лиц является соучредителем Фонда сохранения, использования и восстановления Булгара.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПАО «Татфондбанк» был лишён лицензии 3 марта, а признан банкротом 11 апреля 2017 года. До 10 апреля 2018 года продлится конкурсное производство. Экс-глава правления «Татфондбанка» находится в СИЗО. В отношении него возбуждено несколько уголовных дел.

«Татфондбанк» являлся одним из крупнейших банков Татарии, по размеру активов занимал 42-е место в банковской системе РФ. Филиалы и крупные офисы организации были в Москве и Санкт-Петербурге, в Нижегородской, Саратовской, Самарской, Ярославской, Воронежской, Новосибирской областях, а также в Удмуртии, Башкирии, Чувашии, Марий Эл, Пермском крае.

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