Москва, 16 августа, 2017, 04:59 — ИА Регнум. Столкновение с новым видом рекламного спама Wangiri ощутили на себе 65% российских пользователей мобильных телефонов, пишет газета «Известия».

Спам

Цель рассылки в том, чтобы абонент прослушал рекламное сообщение. Заставить его сделать это удается следующим способом.

Человеку звонят с мобильного телефона через автоматический набор, причем после первого гудка звонок обрывается. Абонент, видя пропущенный вызов, перезванивает и выслушивает рекламное сообщение.

Аналитическая компания Telecom Daily опросила свыше трех тысяч российских граждан. Доля людей, которые «попались на эту удочку», составляет 65%. Число атак нарастает — за последние шесть месяцев оно выросло в два раза.

Как отмечают операторы сотовой связи, такая технология — не новшество. Она уже использовалась в Японии и была названа Wangiri.

Как сообщается на сайте компании «Мегафон», за таинственным словом «Wangiri» (один звонок) кроется мошенническая схема. Оператор призывает не перезванивать на неизвестные номера.

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