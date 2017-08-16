Якутск, 16 августа, 2017, 04:37 — ИА Регнум. Борьба с лесными пожарами, в том числе меры их профилактики явились основной темой обсуждения с властями Якутии Юрия Трутнева, российского вице-премьера, полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития РФ.

Лесной пожар

По словам Трутнева, вопрос с лесными пожарами весьма актуален.

«Надо властям Якутии и Рослесхозу предпринимать меры», — сказал он.

Говоря о мерах профилактики лесных пожаров, Трутнев обратил внимание на такой метод как авиамониторинг пожароопасных площадей. Его явно недостаточно, считает вице-премьер.

«Из космоса можно уже сейчас видеть предметы практически до сантиметра. А почему-то Рослесхоз дает мониторинг начиная с площади сгорания 25 га, — сказал он. — Это абсолютно недопустимо. Когда огонь распространился на площади 25 га и горит один день, то потушить сразу его уже невозможно, можно только локализовать границы. Его надо ловить сразу».

Трутнев обратил внимание на роль человеческого фактора в ситуации с пожарами. По его оценке, в Якутии неплохо справляются с нарушениями в сфере пожарной безопасности.

«Здесь достаточное количество нарушителей поймано», — сказал он.

Вице-премьер считает, что необходимо обнародовать имена виновников пожаров. В итоге он заявил:

«Работа в целом организована неплохо, но нужно выяснять причины. Там много леса гореть не должно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 августа заместитель главы департамента лесных отношений Джулустан Хон заявил, что Якутия находится на первом месте в стране по площади действующих лесных пожаров.

По словам Хона, регион не располагает достаточными средствами для борьбы с этим бедствием. Кредиторская задолженность Якутии превысила 200 миллионов рублей. На этот год региону выделено лишь 411 миллионов рублей на тушение лесных пожаров.