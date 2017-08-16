Пекин, 16 августа, 2017, 04:24 — ИА Регнум. Природные катаклизмы только за июль 2017 года унесли жизни 230 человек, еще 44 по-прежнему числятся пропавшими без вести, сообщают китайские власти, передает 15 августа агентство «Синьхуа».

NASA Тайфун в Китае

По сведениям министерства гражданской администрации КНР и Государственной комиссии по борьбе с природными бедствиями, всего около 2,8 млн человек были переселены в безопасные места.

Уничтожено более 73 тыс. домов, повреждено — порядка 600 тыс. Повреждено также более 8,8 млн гектар сельскохозяйственных культур, из которых 920 тыс. гектар полностью уничтожено.

Природные бедствия в июле нанесли казне страны прямой экономический ущерб в 135 млрд юаней ($20 млрд).

Общий урон в июле в среднем был меньше, чем за тот же период за последние пять лет, говорится в докладе ведомств, при этом, основными причинами ущерба стали паводки, засуха, град и тайфуны.

Напомним, что китайские метеорологи предсказали 2017 год как аномальный в плане природных катаклизмов для Китая. Проливные дожди начались еще весной, что привело к разливу рек, сходу оползней, селей и подтоплению жилищ.