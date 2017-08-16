Петропавловск-Камчатский, 16 августа, 2017, 04:14 — ИА Регнум. На Камчатке вулканы Ключевской, который считается самым высоким в Евразии, и Шивелуч — самый северный в регионе, выбросили по столбу пепла. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МЧС региона со ссылкой на вулканологов, если изменится направление ветра, то пепел от Ключевского может достигнуть двух поселков в Усть-Камчатском районе.

Игорь Шпиленок Вулкан Ключевской

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По словам специалистов, Ключевской выбросил пепел на 6 км, и с учетом направления ветра шлейф растянулся на 55 км в северном, северо-западном направлении.

«В случае, если ветер поменяет своё направление на восточное, северо-восточное, то возможно выпадение пепла в селе Майском и Козыревском», — отметили в МЧС.

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Шлейф от Шивелуча, который выбросил пепел на 3,5 км, также протянулся на 55 км в северном направлении, но он минует населенные пункты.

Как сообщало ИА REGNUM, Ключевской и Шивелуч — одни из самых активных вулканов на полуострове. Они периодически выбрасывают пепел. Иногда его приносит в населенные пункты Усть-Камчатского района, который расположен ближе всего к исполинам. Обычно выпадает от 1 до 3 м пепла, а это количество не опасно для населения. Однако власти Усть-Камчатского района за 7 млн рублей покупают две специальные моечные машины для устранения последствий пеплопадов.

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