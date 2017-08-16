Пекин, 16 августа, 2017, 04:10 — ИА Регнум. Венесуэла способна и должна разрешить нынешний кризис самостоятельно при помощи ее правительства и народа, а Китай не собирается вмешиваться во внутренние дела других стран, заявил глава МИД КНР Ван И, передает 15 августа агентство «Синьхуа».

Jonathan Alvarez C Флаг Венесуэлы

Ван высказал свое мнение о разворачивающемся в настоящий момент политическом кризисе в Венесуэле во время своей встречи с министром иностранных дел Фернандо Уанакуни Мамани.

Стороны конфликта в Венесуэле должны найти подходящее всем решение разногласий посредством диалога в рамках конституции страны, добавил Ван.

«История доказывает, что внешнее давление и вмешательство со стороны не способствует разрешению кризиса», — заметил китайский министр.

Во время встречи Ван и его боливийский коллега высоко оценили нынешний уровень двусторонних отношений и решили расширить сотрудничество по целому ряду направлений в различных сферах.

Напомним, что Мамани 16 августа заканчивает свой рабочий визит в Китай, который он осуществляет по приглашению китайской стороны.

Отметим также, что в последние несколько месяцев в Венесуэле разворачивается противостояние между действующим президентом страны Николасом Мадуро и проамериканской оппозицией, поводом для которого стало ослабление экономики страны в связи с резким падением цен на нефть, которое длится уже почти три года.