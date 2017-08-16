Якутск, 16 августа, 2017, 04:02 — ИА Регнум. Количество заявок на получение «дальневосточного гектара» оказалось наибольшим на территории Якутии, заявил вице-премьер, полпред российского президента в Дальневосточном Федеральном Округе Юрий Трутнев, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития РФ.

Pavel Kazachkov Якутия

«Вы все помните, что, когда закон разрабатывался, в Якутии шли самые активные обсуждения «за» и «против» его принятия, — сказал он. — Сегодня республика занимает почетное второе место по количество граждан, подавших заявку на получение гектара».

Трутнев уточнил, что всего на Дальнем Востоке есть 99 376 заявок по «дальневосточному гектару», причем доля Якутии - 18,5%, а именно - 18 355 участков.

«В Якутии суровый климат. Мы знаем, какие здесь зимы, — сказал он. — Есть люди, которые собираются трудиться на этой земле, получают участок, но многое еще предстоит сделать для того, чтобы его освоить».

Заявление Трутнев сделал в ходе совещания по вопросам реализации закона о «дальневосточном гектаре», которое прошло 15 августа в Якутске при участии российского замминистра по развитию Дальнего Востока Сергея Качаева и главы Якутии Егора Борисова.

По словам Трутнева, второе место Якутии показывает, насколько востребован закон о «дальневосточном гектаре».

Напомним, «дальневосточный гектар» — это земельный участок на Дальнем Востоке, который можно взять на пять лет в безвозмездное пользование. К настоящему моменту это право используют 99,5 тысяч российских граждан — таково число поданных заявок.

В пользовании находится около 27 тысяч участков, причем в Якутии — 4,4 тысяч.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 августа гендиректор управляющей компании ТОР «ИП «Кангалассы» (Якутия) Дмитрий Борисов заявил, что в регионе начнется строительство универсальных производственных площадок, позволяющих предпринимателям малого и среднего бизнеса размещать здесь свои производства на льготных условиях аренды.