Москва, 16 августа, 2017, 03:37 — ИА Регнум. Причиной ухода ведущего передачи «Пока все дома» Тимура Кизякова с «Первого канала» являются неприемлемые методы, которые применяет руководство телекомпании, заявил шоумен.

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«Для нас неприемлемы те методы, которых стало придерживаться руководство «Первого канала», поэтому мы прекращаем сотрудничество», — отметил он.

Кизяков уточнил, что не принимал решений в одиночку: это коллективный шаг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 августа стало известно, что программа «Пока все дома», производителем которой является компания ООО «Дом», больше на «Первом канале» выходить не будет. Причиной были названы махинации ведущих программы, которые «испортили каналу репутацию».

Отметим, что закрытие «Пока все дома» — не первая громкая история с упоминанием «Первого канала», широко освещаемая СМИ. Так, уже на протяжении двух недель обсуждается новость с заменой ведущего шоу «Пусть говорят».

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Кроме того, на «Первом канале» перестал работать Александр Олешко — для ведущего «не было подходящих проектов».

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