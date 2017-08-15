Жаркая дискуссия: ученые спорят о возрасте Москвы
Москва, 16 августа, 2017, 02:37 — ИА Регнум. Возраст российской столицы может оказаться более солидным, чем считалось до сих пор, заявил замглавы департамента культурного наследия, главный московский археолог Леонид Кондрашев.
«Несомненно, Москва образовалась раньше даты 1147 г., — цитирует Кондрашова агентство «Москва». — Сейчас скорее коллеги уже спорят, можем ли мы это считать непосредственно городом или это была сеть каких-то поселений. Находки имеют такой городской характер, но дискуссия будет жаркая».
По словам главного археолога, новый взгляд на датировку истории российской столицы не всеми принимается положительно.
«Я бы все-таки относил где-то на 100 лет ранее, связывал бы с походами Изяслава Ярославича на племя голядь, в Москве есть речка Голедянка», — сказал ученый.
Напомним, до сих пор возраст российской столицы отсчитывался с 1147 года, когда о Москве впервые упоминалось в Ипатьевской летописи. О Москве упоминается в связи приездом князя Юрия Долгорукого.
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