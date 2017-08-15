Москва, 16 августа, 2017, 02:37 — ИА Регнум. Возраст российской столицы может оказаться более солидным, чем считалось до сих пор, заявил замглавы департамента культурного наследия, главный московский археолог Леонид Кондрашев.

Аполлинарий Васнецов. Торг около Кремля. 1930

«Несомненно, Москва образовалась раньше даты 1147 г., — цитирует Кондрашова агентство «Москва». — Сейчас скорее коллеги уже спорят, можем ли мы это считать непосредственно городом или это была сеть каких-то поселений. Находки имеют такой городской характер, но дискуссия будет жаркая».

По словам главного археолога, новый взгляд на датировку истории российской столицы не всеми принимается положительно.

«Я бы все-таки относил где-то на 100 лет ранее, связывал бы с походами Изяслава Ярославича на племя голядь, в Москве есть речка Голедянка», — сказал ученый.

Напомним, до сих пор возраст российской столицы отсчитывался с 1147 года, когда о Москве впервые упоминалось в Ипатьевской летописи. О Москве упоминается в связи приездом князя Юрия Долгорукого.

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