Пекин, 16 августа, 2017, 02:32 — ИА Регнум. Глава МИД КНР Ван И призвал в телефонном разговоре со своим российским коллегой Сергеем Лавровым к мирному разрешению кризиса на Корейском полуострове, сообщает 15 августа агентство «Синьхуа».

Mid.ru Сергей Лавров и Ван И

"Мирное разрешение ядерного кризиса на Корейком полуострове полностью соответствует общим интересам всех заинтересованных сторон, включая Китай и Россию», — заявил Ван, добавив, что обе страны поддерживают тесное сотрудничество по этому вопросу, что отражает высокоуровневое взаимодействие между ними.

Ван также заявил, что в текущих обстоятельствах, Китай и Россия должны продолжать совместное взаимодействие, дабы убедиться в том, что ситуация находится под контролем.

«Никому не дозволено нагнетать напряженность на пороге Китая и России», — подчеркнул Ван.

Ранее стало известно, что Ван И в телефонном разговоре со своим немецким коллегой Зигмаром Габриэлем призвал Германию принять активное участие в разрешении «корейского кризиса».