Владивосток, 16 августа, 2017, 02:34 — ИА Регнум. В Приморском крае сосредоточен самый весомый объём задолженности по заработной плате в России. По данным на 1 августа 2017 года этот показатель составил 464,9 млн рублей, что в два раза выше, чем у Санкт-Петербурга. В целом на Дальний Восток приходится 889,7 млн рублей долга — наибольший показатель среди макрорегионов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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Согласно данным Росстата, на Приморье приходится 13,7% от общего долга по зарплате российских регионов или 464,9 млн рублей. Среди субъектов Дальнего Востока на втором месте по объёму задолженности перед трудовыми коллективами находится соседний Хабаровский край — 181,2 млн рублей. Замыкает тройку Амурская область — 125,5 млн рублей.

Республика Якутия отразила долг в 66,4 млн рублей, Камчатский край — 27,7 млн рублей, Магаданская область — 19,3 млн рублей, Сахалинская область — 4,7 млн рублей. Еврейская автономная область вошла в августовский рейтинг без зарплатных долгов, Чукотский автономный округ о положении дел в регионе не отчитался.

Таким образом, только по официальным данным, в ДФО долг перед работниками составляет 889,7 млн рублей. В Северо-Западном федеральном округе — 779,7 млн рублей, в Сибирском федеральном округе — 733,1 млн рублей.

Суммарная задолженность по заработной плате в России на 1 августа 2017 года за месяц выросла на 248 млн или 7,7% и составила 3,455 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, за 2017 год самый высокий объём долга по зарплате в Приморском крае пришёлся на январь, он составил 577,8 млн рублей. В феврале показатель уменьшился до 572,1 млн рублей, в марте — до 539,7 млн рублей, в апреле — до 517,4 млн рублей. В мае задолженность снизилась до 328,9 млн рублей, а затем вновь пошла вверх, достигнув в июне планки в 479,1 млн рублей.