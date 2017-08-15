Пекин, 16 августа, 2017, 02:20 — ИА Регнум. Китай настаивает на мирном разрешение кризиса на Корейском полуострове и надеется, что Германия сыграет в этом активную роль до конца, заявил 15 августа глава МИД КНР Ван И, передает агентство «Синьхуа».

Casa Rosada Argentina Ангела Меркель и Си Цзиньпин

Во время телефонного разговора с вице-канцлером и министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем, Ван выразил благодарность за согласованные усилия всех заинтересованных сторон, что привело к тому, что конфликт на Корейском полуострове продемонстрировал некоторые тенденции к разрядке.

Тем не менее, по словам Вана, «августовский кризис» еще не закончен, а сторонам следует продолжить работать на его разрешение.

Подчеркивая, что Китай настаивает на мирном разрешении ядерного кризиса на Корейском полуострове, Ван призвал все стороны правильным образом оценивать ситуацию и делать на этом основании мудрый выбор, за который им придется нести ответ перед историей и человечеством.

Он также добавил, что Китай желает видеть Германию в качестве активного участника мирного процесса.

Со своей стороны, Габриэль отметил, что стороны должны извлечь болезненный урок из прошлого Европы во имя недопущения выхода ситуации из-под контроля.

Выражая одобрение важной роли Китая при разрешении ядерного кризиса на полуострове, Габриэль заметил, что Германия понимает и поддерживает китайский подход. Германия намерена и дальше работать с Китаем на достижение мирного договора по этому вопросу.

Напомним, что Китай видит в кризисе на Корейском полуострове угрозу его национальным интересам, поскольку небезосновательно считает, что КНДР с ее ракетно-ядерной программой используется как жупел, с помощью которого США разворачивают свою систему ПРО в Южной Корее, что вызывает дисбаланс сил в регионе и наносит вред безопасности Поднебесной.

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