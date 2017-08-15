Вашингтон, 16 августа, 2017, 02:10 — ИА Регнум. Сообщения в СМИ о том, что «успехи» ракетных испытаний в Северной Корее связаны с поставками агрегатов с Украины, в Государственном департаменте США восприняли весьма серьезно, сообщила журналистам официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт.

Испытания ракетного двигателя

«Безусловно, мы знаем об этом сообщении в СМИ, — сказала она. — Этот вопрос мы воспринимаем очень серьезно, если такой случай действительно был».

Напомним, 14 августа в газете New York Times появилась публикация о том, что Пхеньян обязан своими успешными испытаниями советским технологиям. По данным газеты, северокорейские ракеты получили свои двигатели с Украины, а именно — с завода «Южмаш» (Днепропетровская область).

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На «Южмаше» поспешили опровергнуть эту информацию. В официальном сообщении говорится, на предприятии не выпускаются ни ракеты, ни ракетные комплексы — только двигатель РД-843 для ракеты-носителя «Вега», поставляемый в Италию.

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Тем не менее информация распространилась в СМИ. По словам главы украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, если все это окажется правдой, Украине грозят санкции, что является настоящей катастрофой.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 августа генеральный конструктор КБ «Южное» (Днепропетровск) Александр Дегтярев заявил, что двигатели могли быть скопированы, поскольку они «высоко ценятся и используются во всем мире».

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