Нанкин, Китай, 16 августа, 2017, 01:42 — ИА Регнум. Ассамблея мира была проведена в китайском городе Нанкин — столице провинции Цзянсу на востоке Китая в честь 72-й годовщины безоговорочной капитуляции Японии во Второй мировой войне, сообщает 15 августа агентство «Синьхуа».

Китайские солдаты в военно-транспортном самолёте

В ассамблее приняли участие представители Китая, Японии, Пакистана, Бангладеш, Иордании, которые собрались в Зале памяти жертв Нанкинской резни почтить память почти 300 тыс. человек, которые погибли от рук японских милитаристов.

Хида Юичи вместе представителями одного из японских молодежных центров возложил венок и простоял несколько минут в молчании. Это уже 21-й раз, когда он приезжает в Нанкин по этому поводу.

По его словам, однажды он посмотрел по телевидению документальный фильм про «Отряд 731», который проводил безжалостные и бесчеловечные эксперименты над живыми людьми и был крайне шокирован увиденным.

Он сожалеет, что многие японцы по-прежнему отрицают их военные преступления, включая Нанкинскую резню и «Отряд 731».

Напомним, что Отряд 731 — это специальный отряд японских войск, который занимался разработкой биологического и бактериологического оружия, проводя бесчеловечные, нацистские по свой сути опыты над живыми людьми, преимущественно — военнопленными и мирными жителями. Как было установлено на суде в Хабаровске, применять новое оружие японцы планировали преимущественно против Советского Союза.

На «Хабаровском процессе» причастные к работе и созданию отряда были осуждены и приговорены к разным срокам тюремного заключения, однако, впоследствии многие сотрудники получили учёные степени и общественное признание, переехав в США (например, командир отряда Сиро Исии).

В США никакого преследования по отношению к преступникам не было, поскольку они были носителями опыта в области бактериологического оружия, который был полезен в противостоянии с СССР. Некоторые члены отряда открыли впоследствии свои клиники и родильные дома. Многие из них не видят в своей деятельности времен «Отряда 731» ничего предосудительного.

Напомним, что хотя, официально капитуляция Японии была подписано 2 сентября 1945 года на борту американского линкора Миссури, объявлено о ней было несколько раньше — 15 августа 1945 года по радио императором Хирохито.

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