Москва, 16 августа, 2017, 02:04 — ИА Регнум. Украину ждут непростые времена, если мировое сообщество захочет «приделать ноги» этой проблеме. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявила бывший депутат Верховной рады Украины, глава набсовета Центра свободы Слова Елена Бондаренко, комментируя информацию об использовании КНДР украинских реактивных двигателей.

Иван Шилов ИА REGNUM Северокорейская ракета

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«У любой технологии, особенно такого рода, всегда существует политический контекст. Если вдруг мировое сообщество захочет «приделать ноги» этой проблеме, то Украину жду непростые времена, поскольку если таковая технология всё-таки была подарена, продана, отдана Северной Корее, то самое высшее руководство страны может пострадать, — уверена Бондаренко. — Это закономерный итог этого режима, который может быть продал эту технологию, он продал всю страну».

Как сообщало ИА REGNUM, американская газета New York Times сообщила, что Северная Корея использовала для своей ракетной программы реактивные двигатели, которые были произведены на украинском предприятии «Южмаш».

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что Украина ракетные двигатели в КНДР не поставляла, однако каких-либо доказательств тому, что «Южмаш» не мог заключить с Северной Кореей договор не привёл.