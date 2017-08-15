Киев, 16 августа, 2017, 01:29 — ИА Регнум. Памятный знак в честь участников так называемой антитеррористической операции в Донбассе открыт в Киеве, передает телеканал «112 Украина».

Marco Verch Мечи из игры Diablo III

Мемориал в честь убийц жителей Донбасса открылся 15 августа — на пересечении улицы академика Королева и проспекта Леся Курбаса.

Выглядит сооружение следующим образом: в темную гранитную плиту с изображением карты России вонзен сравнительно большой каменный меч. На плите надпись: «Воинам АТО». Сама гранитная плита находится на постаменте с изображением крылатого воина (крылья желто-синего цвета).

Как отметили наблюдательные пользователи соцсетей, композиция весьма напоминает постер к компьютерной игре Diablo III.

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Как пояснил представитель украинской общественной организации «Ветераны АТО» Евгений Яранцев, это сооружение — символ «будущей победы Украины над российскими оккупантами».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заместитель главы комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что этот архитектурный пассаж не имеет никакого отношения «к погибшим в ходе гражданской войны в Донбассе бойцам ВСУ».