Шэньчжэнь, Китай, 16 августа, 2017, 01:09 — ИА Регнум. Бывший заместитель Всекитайского собрания народных представителей Лян Яохуэй и владелец пятизвездочного отеля был приговорен к пожизненному заключению за организацию проституции, сообщает 15 августа агентство «Синьхуа».

За колючей проволокой

Лян был обвинен судом городского округа Дунгуань в провинции Гуандун в организации проституции, сговоре на торгах и взяточничестве, где был проведен рейд против организованной преступности, держащей сеть борделей.

Как утверждает суд, еще с 2004 года отель Ляна предлагал посетителям приобрести услуги сексуального характера и незаконным образом принес 40 млн юаней ($6 млн) прибыли в 2013 году.

Лян также виновен в сговоре на торгах, что принесло серьезный ущерб национальным активам. Кроме того, он давал взятку заместителю директора одной из генерирующий компаний, что принесло ему более низкие тарифы на электроэнергию. Лян решил оспорить решение суда.

Напомним, в Китае уже несколько лет, с момента прихода к власти Си Цзиньпина, идет кампания по борьбе с коррупцией невиданных ранее масштабов.