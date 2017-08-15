Москва, 16 августа, 2017, 00:34 — ИА Регнум. Договор между компанией, занимавшейся производством телепрограммы «Пока все дома», и «Первым каналом» расторгнут, передает РБК со ссылкой на свои источники.

ru.torange.biz Закрытие

Как уточнил один из источников, компания «Дом» — производитель программы, решение о закрытии «Пока все дома» принято примерно месяц назад. Толчком к этому шагу стали результаты внутренней проверки, проведенной «Первым каналом».

Поводом к проверке стали сообщения в СМИ о том, что ведущие Тимур и Елена Кизяковы брали деньги для видеопаспортов детей-сирот (рубрика «У вас будет ребенок») сразу из нескольких источников.

«Проверку канал начал, как только появились первые публикации в СМИ, — сказал источник. — В итоге информация о махинациях подтвердилась, и было принято решение закрыть программу. Главная причина — испорченная репутация программы».

Уточняется, что одним из источников был производитель керамической плитки Kerama Marazzi.

Собеседник издания отметил, что от «Первого» ждали дальнейших действий, которые и последовали.

Добавим, что по данным издания, российское министерство образования и науки заключило с компанией «Дом» контракт на десять миллионов рублей. На эти деньги должны были быть разработаны не менее ста новых видеосюжетов о детях-сиротах, которые нуждаются в усыновлении.

Длительность каждого видеосюжета — полчаса, из которых восемь минут в сюжете участвует сам ребенок. На телеканале до 3 октября этого года также должны были выйти как минимум шесть видеороликов длительностью не менее шести минут.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам Кизякова, «те методы, которых стало придерживаться руководство «Первого канала», неприемлемы.