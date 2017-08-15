Эдинбург, Великобритания, 15 августа, 2017, 23:59 — ИА Регнум. Парламент Шотландии подвергся хакерской атаке, похожей на произошедшую в июне кибератаку на парламент Соединённого Королевства, передаёт The Guardian.

Christoph Scholz Хакерство

Как сообщается, 15 августа депутаты и персонах Холируда были предупреждены о том, что хакеры пытаются получить доступ к аккаунтам электронной почты путём систематических попыток подбора паролей.

По информации издания, во внутреннем заявлении, распространённом среди служащих парламента, указано, что отвечающие за кибербезопасность сотрудники смогли зафиксировать атаку на раннем этапе и предпринять необходимые меры.

«Наши компьютерные системы по-прежнему полностью функционируют», — отмечается в заявлении.

При этом сообщается, что специалисты провели анализ паролей, используемых служащими парламента, и выявили большое число слабых комбинаций. В этой связи депутатам порекомендовали сменить свои пароли на более сложные.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня парламент Великобритании подвергся атаке со стороны хакеров, пытавшихся подобрать пароли к учётным записям депутатов и других сотрудников, в связи с чем была временно заблокирована работа электронной почты парламентариев. Результатом атаки, как было заявлено, стал взлом около 90 электронных адресов, владельцы которых пользовались слабыми паролями.

Позднее министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что в случае дальнейших кибератак на британские государственные структуры Лондон готов дать «горячий» ответ — «из любой среды: воздуха, земли, моря и киберпространства».

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