Тель-Авив, Израиль, 15 августа, 2017, 23:53 — ИА Регнум. Иран строит завод на северо-западе Сирии для производства ракет дальнего радиуса действия, 15 августа сообщает Reuters со ссылкой на телевидение Израиля.

Ракеты старт

Израильский телеканал Channel 2 показал спутниковые снимки северо-западного района Сирии, расположенного недалеко от города Банияс. На снимках находились помещения, некоторые из которых предназначены для хранения взрывчатых веществ, согласно Channel 2.

Между предприятием по производству ракет, расположенным недалеко от Тегерана, и строительными объектами, обнаруженными в Сирии, есть большое сходство, заявили в Израиле.

Напомним, на прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран продолжает укреплять свои позиции в Сирии, добавив, что Израиль следит за развитием событий и готов предпринять необходимые действия для устранения любой угрозы.

«Мы решительно выступаем против наращивания военного потенциала Ирана и его союзников, в первую очередь это касается «Хезболлы», в Сирии. Мы сделаем все возможное для обеспечения безопасности Израиля», — заявил Нетаньяху.

На этой неделе в Вашингтоне представители разведки Израиля обсудят со своими американскими коллегами ситуацию в Сирии и Ливане.