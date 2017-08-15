Белград, 15 августа, 2017, 23:30 — ИА Регнум. Белград рассчитывает, что Москва сделает всё, что в её силах, чтобы не допустить предоставления Косово членства в Международной организации уголовной полиции (Интерпол). Об этом 15 августа заявил министр обороны Сербии Александр Вулин на встрече с послом России Александром Чепуриным, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Massimiliano Mariani Штаб-квартира Интерпола

«Министр Вулин поблагодарил посла Чепурина за принципиальную позицию России в отношении Косово и Метохии и попросил, чтобы Россия, как и прежде, предприняла всё, что в её силах, чтобы не допустить принятия Косово в Интерпол», — сообщает пресс-служба министерства обороны Сербии.

Александр Вулин также передал от имени президента Сербии Александа Вучича приглашение российскому лидеру Владимиру Путину и главе Минобороны России Сергею Шойгу приглашение посетить в 2018 году мероприятия, посвящённые столетию прорыва Салоникского фронта.

Напомним, что Косово пытается получить членство в Интерполе уже третий год. В ноябре 2016 года Генеральная ассамблея Интерпола отклонила очередной запрос о включении заявки Приштины в повестку, несмотря на то, что косовские власти в течение нескольких месяцев готовились и разослали ноты всем странам — членам организации.

В июле 2017 года стало известно, что Интерпол всё же принял к рассмотрению заявку Косово и поставил её в рабочую повестку организации вместе с ещё тремя странами. Данное решение в Приштине назвали «большим шагом» к достижению их цели, однако констатировали, что принятие заявки к рассмотрению ещё не означает принятия положительного решения о членстве.

Автономный сербский край Косово и Метохия после кровавой межэтнической войны и агрессии НАТО 1999 года против Югославии в одностороннем порядке провозгласил свою независимость 17 февраля 2008 года. На сегодняшний день регион признали в качестве независимой Республики Косово 108 из 193 государств — членов ООН, при этом его не признают два из пяти постоянных членов Совета безопасности ООН — Россия и Китай. Отказались признать Косово также 5 из 28 стран Евросоюза — Греция, Испания, Кипр, Румыния и Словакия.