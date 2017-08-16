Художник Сергей Сюхин

Москва, 16 августа, 2017, 11:20 — ИА Регнум. 14 августа 2017 года в Московском музее современного искусства состоялась торжественная церемония открытия VIII Славянского форума изобразительных искусств «Золотой Витязь». Этот форум проводится в рамках Международного Славянского форума искусств «Золотой Витязь» по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, при поддержке Министерства культуры РФ, Института культуры МЧС России и администраций регионов РФ.

Людмила Лис ИА REGNUM Музей современного искусства

Людмила Лис ИА REGNUM Пресс-конференция открытия VIII Славянского форума изобразительных искусств «Золотой Витязь»

Форум начался с пресс-конференции, которую открыл первый заместитель председателя Общественного совета при Минкультуры РФ, народный артист России Николай Бурляев: «Бой за душу человека «Золотой Витязь» ведет 26 лет на всех фронтах: кино, театра, музыки, литературы, живописи. Сегодня во всех видах искусства мы наблюдаем подмену и симуляцию. В кино пришел торгаш, как предрекал Андрей Тарковский. Уничтожается русский репертуарный театр. Абсолютно те же самые процессы происходят и в живописи. Мы ведем бой и здесь, в живописи, и не отступим, пока живы».

Людмила Лис ИА REGNUM Сергей Сюхин и Николай Бурляев

Николай Бурляев выразил надежду, что люди, увидев картины, предлагаемые «Золотым Витязем», оценят их по достоинству и задумаются, что школа классической живописи по-прежнему актуальна, что она не устарела. Виртуозное владение кистью достигается великим трудом при наличии таланта, нужно изучать и анатомию, и психологию, а чтобы нарисовать квадрат и параллелепипед, большого ума не надо.

«Я живу очень давно, и меня в свое время тоже пытались обманывать, говоря, что квадраты — это великое искусство. Даже в наших знаменитых музеях: в Третьяковской галерее, в Эрмитаже висят такие работы рядом с полотнами великих мастеров. Это же очень почетно — висеть рядом, например, с Леонардо да Винчи».

Первый этап VIII Славянского форума изобразительных искусств «Золотой Витязь» открыла выставка архангельского художника, заслуженного художника России Сергея Сюхина «Врата памяти».

«В нем сошлось все, во-первых, он художник из народа, во-вторых, мастерски владеет кистью. Его работы излучают оптимизм, они необыкновенно солнечные, хотя жизнь на Севере трудная, — деревни разрушаются, уходят старики. Но есть эта живопись, и именно по ней наши потомки будут узнавать, чем жил Русский Север, что такое Россия», — сказал Бурляев, представляя художника.

Людмила Лис ИА REGNUM Салават Щербаков

Затем на пресс-конференции выступил народный художник РФ, автор памятника князю Владимиру Салават Щербаков: «Это необыкновенное счастье — прикоснуться к творчеству такого всесторонне одаренного художника, как Сюхин. В его работах и душа, и интеллект, и мужество, и ощущение природы и себя самим собой. Его скульптура необыкновенно талантлива, добротна и хороша. Она крепкая, по мысли остроумная и смелая. Сергей как скульптор — профессионал высочайшего класса. И его живопись просто удивительная, и иллюстрация к детским сказкам потрясает».

Николай Бурляев рассказал о предстоящих на форуме выставках и представил художника из Черногории Миленко Янятовича, а также руководителя Фонда «Фрески Руси» Екатерину Данилову. Они являются участниками предстоящего второго этапа Славянского форума изобразительных искусств «Золотой Витязь». С 5 сентября по 8 октября 2017 года в Академии МЧС России (г. Химки) пройдут три выставки: фотовыставка «Свет фресок Дионисия — миру» фотохудожника Юрия Холдина, выставка картин «Монастыри и фрески» живописи Миленко Янятовича и выставка картин художника-наивиста «Наивные истории Стояна Божкилова» (Болгария). Также впервые на «Золотом Витязе» благодаря открытию писателя Захара Прилепина, который прислал из Донецка фотографии удивительных картин, будет представлен цикл работ молодого московского художника Алексея Крюкова «Донбасс — сегодня». Эти полотна расскажут современникам о героях нашего времени, воинах, сражающихся за свою землю, свободу родных и близких, ополченцев, защищающих русский мир.

Людмила Лис ИА REGNUM Миленко Янятович, Сергей Сюхин и Николай Бурляев

«Для любого художника выставиться в Москве — это большая честь. Особенно в Музее современного искусства. Я благодарен организаторам форума за эту возможность, — сказал Сергей Сюхин, выступая на пресс-конференции. — Все, что я делаю, я делаю во славу своей милой родной сторонки. Наш северный край всегда был популярен среди художников, поэтов и артистов. Многие спускались в 19-м веке по Северной Двине, ища вдохновения. Одним из таких художников был Верещагин. Он останавливался в моей родной деревне. Написал десять картин, одна из которых постоянно представлена в экспозиции Третьяковской галереи. Так что благословенная земля Севера уже много веков питает художников своей необыкновенной мощью».

Людмила Лис ИА REGNUM Галина и Михаил Приходько

После выступления Сергея Сюхина Николай Бурляев пригласил к микрофону замечательных артистов Архангелогородчины Галину и Михаила Приходько, которые исполнили замечательную песню на стихи Александра Иванова о своем крае: «Вдоль по Северной Двине берега роскошные…»

Людмила Лис ИА REGNUM Искусствовед Лидия Кудрявцева

Пресс-конференцию завершило выступление искусствоведа Лидии Степановны Кудрявцевой, которая является автором статьи о Сергее Сюхине в каталоге форума искусств. «Мне казалось, что я знаю произведения Сюхина, его графику и живопись, наизусть. Я видела его работы, напечатанные в типографии. И вот сегодня я увидела это в живом виде. Я потрясена. Это так необыкновенно прекрасно и профессионально. Как мастерски исполнено и с каким духовным проникновением!». Искусствовед задалась вопросом, почему сегодня Сюхин выходит на первый план среди художников, почему он имеет такое большое значение. И сама же ответила: потому что он корневой человек. Его укорененность и дает ему такой талант, такую силу.

Людмила Лис ИА REGNUM Фрагмент работы художника Сергея Сюхина

«Есть у него одна работа по сказке Писахова, как герой превращается в яблоневое дерево. Сюхин — это вот дерево. Дерево Севера. Как нимб, яблоки над ним. Яблоки Севера. Он родился не в роддоме, а на постели своей матери, на стене была копия картины Васнецова «Три богатыря», сделанная его отцом. Он ходил в школу, пять километров туда и пять обратно. И школа была в бывшей деревянной церкви 17-го века. Он учился в намоленных стенах».

Людмила Лис ИА REGNUM Художник Сергей Сюхин

Лидия Кудрявцева рассказала, что Сергей Сюхин, будучи подростком, ездил с отцом на все лето пасти скот за 400 км от Архангельска. Именно тогда, еще мальчишкой, он, очевидно, и напитался духом северной природы, который до сих пор вдохновляет художника и дает ему творческие силы.

Людмила Лис ИА REGNUM Сергей Миронов на выставке «Врата памяти»

После пресс-конференции все участники спустились на первый этаж, где смогли ознакомиться с подлинными работами художника. Выставку «Врата памяти» посетил депутат Государственной думы и руководитель фракции партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он поздравил художника с открытием выставки и пожелал дальнейших творческих успехов. Среди посетителей выставки также можно было заметить журналиста Дмитрия Киселева, который, судя по всему, является давним поклонником творчества Сюхина.

Людмила Лис ИА REGNUM Дмитрий Киселев и Сергей Сюхин

Выставка «Врата памяти» знакомит посетителей с достопримечательностями, архитектурными и пейзажными ландшафтами городов и монастырей России, создает яркий и теплый образ Русского Севера, наполненный разноцветьем, солнцем и домашним уютом. Экспозиция включает в себя более 100 работ: живопись, графику и фотоэкспозицию скульптур, установленных в разных городах России.

Людмила Лис ИА REGNUM Музей современного искусства

Московский музей современного искусства на Петровке при поддержке правительства Москвы, МКФ «Золотой Витязь», Министерство культуры РФ и МЧС России приглашают всех желающих на выставку работ заслуженного, а по сути народного художника России Сергея Сюхина. 24 августа в 19:00 состоится творческая встреча художника с посетителями выставки.