Москва, 15 августа, 2017, 23:05 — ИА Регнум. Историки допускают вероятность пересмотра возраста Москвы с учётом серии последних находок. Об этом 15 августа заявил главный археолог Москвы Леонид Кондрашев, передаёт телеканал RT.

Аполлинарий Васнецов. Основание Москвы. 1917

«Реальный возраст Москвы подлежит более глубокому изучению, это дискуссионный вопрос, который требует очень тщательного изучения», — сказал Кондрашев, отметив, что на сегодняшний день «можно говорить о комплексе находок, которые могут дать возможность уточнить дату основания Москвы».

По словам главного археолога, принятая сейчас дата основания Москвы является условной. «Несомненно, князь Юрий Долгорукий приезжал уже в некие селения, причём очень укреплённые. Это, кстати, отмечают многие историки», — сказал он.

«В ходе археологических раскопок, кстати, обнаружено селище X века, которое маркирует приход славян сюда. Но до этого здесь жили и финно-угорские племена. Дальше начинаются нюансы — что считать городом, к какому времени относятся укрепления и так далее», — отметил Кондрашев.

Напомним, основание Москвы датируется 1147 годом, когда она впервые была упомянута в Ипатьевской летописи, и приписывается князю Юрию Долгорукому.

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