* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Вашингтон, 15 августа, 2017, 23:05 — ИА Регнум. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) представляет собой одну из главных угроз в мире для свободы вероисповедания, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, 15 августа сообщает Anadolu.

Александр Горбаруков REGNUM ИГИЛ

«ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) несет ответственность за геноцид против езидов, христиан и мусульман-шиитов, проживавших на территориях, подконтрольных боевикам», — заявил Тиллерсон.

«ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также несет ответственность за преступления против человечности и этнические чистки среди указанных групп, а в некоторых случаях среди мусульман-суннитов, курдов и других меньшинств», — добавил госсекретарь США.

Защита этнических групп и свободы вероисповедания от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является для администрации президента США Дональда Трампа приоритетом в области прав человека, заявил глава Госдепа.

Напомним, в июле завершилась операция по освобождению иракского города Мосул от боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Правительственные войска при поддержке западной коалиции, во главе с США, продолжают вытеснять террористов из последних укрепрайонов на севере Ирака.

В конце июля 2017 года представители западной коалиции заявили, что Демократическим силам Сирии (ДСС) удалось взять под контроль около 45% территории Ракки. Освобождение Ракки станет серьезным ударом по боевикам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).