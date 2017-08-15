Вашингтон, 15 августа, 2017, 22:37 — ИА Регнум. В Вашингтоне неустановленными людьми осквернен мемориал Авраама Линкольна, сообщает 15 августа Национальная парковая служба США.

Lorax~commonswiki Мемориал Линкольна. Вашингтон

По информации службы, на одной из колонн здания неизвестные вандалы намалевали красной краской нецензурное слово.

Уточняется, что происшествие случилось в 04:30 ночи по местному времени. В данный момент сотрудники Национальной парковой службы США удаляют следы деятельности вандалов.

Стоит отметить, что мемориал Линкольна считается одной из главных достопримечательностей столицы США.

Установить и задержать сделавших неприличную надпись хулиганов не удалось. Парковая служба попросила жителей Вашингтона сообщить любую имеющуюся информацию по данному происшествию.

Напомним, президент Авраам Линкольн руководил США во время Гражданской войны 1861−1865 годов против Конфедерации южных штатов.