В Вашингтоне осквернен мемориал Линкольна
Вашингтон, 15 августа, 2017, 22:37 — ИА Регнум. В Вашингтоне неустановленными людьми осквернен мемориал Авраама Линкольна, сообщает 15 августа Национальная парковая служба США.
По информации службы, на одной из колонн здания неизвестные вандалы намалевали красной краской нецензурное слово.
Уточняется, что происшествие случилось в 04:30 ночи по местному времени. В данный момент сотрудники Национальной парковой службы США удаляют следы деятельности вандалов.
Стоит отметить, что мемориал Линкольна считается одной из главных достопримечательностей столицы США.
Установить и задержать сделавших неприличную надпись хулиганов не удалось. Парковая служба попросила жителей Вашингтона сообщить любую имеющуюся информацию по данному происшествию.
Напомним, президент Авраам Линкольн руководил США во время Гражданской войны 1861−1865 годов против Конфедерации южных штатов.