Майдугури, Нигерия, 15 августа, 2017, 22:31 — ИА Регнум. По меньшей мере 27 человек погибли и ещё более 80 получили ранения в результате взрыва на северо-востоке Нигерии, передаёт агентство Reuters.

Niklas Freidwall Взрыв

Как сообщается, взрыв произошёл на рынке недалеко от города Майдугури. Бомбу привела в действие террористка-смертница.

По заявлению местных властей, ещё двое смертников подорвали себя у входа в расположенный неподалёку лагерь беженцев. Никто не погиб, однако большое число людей получили ранения. Точное количество пострадавших уточняется.

Отмечается, что теракты произошли в районе, являющемся на сегодняшний день эпицентром конфликта между правительственными силами и исламистами.

Напомним, террористическая группировка «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), выступающая против западной модели образования и за введение шариата в Нигерии, ведёт террористическую деятельность на территории страны с 2009 года.

В марте 2015 года боевики группировки присягнули на верность действующей на территории Ирака и Сирии террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).