Киев, 15 августа, 2017, 22:13 — ИА Регнум. Руководитель украинского государственного авиастроительного предприятия «Антонов» Александр Коцюба уходит со своей должности, сообщает пресс-служба концерна «Укроборонпром».

Александр Бельтюков Антонов Ан-225

"Президент госпредприятия «Антонов», входящего в состав госконцерна «Укроборонпром», Александр Коцюба принял решение оставить свой пост», — сообщает пресс-служба.

В тексте указано, что Александр Коцюба «успешно руководил ведущим украинским авиастроительным предприятием больше года», но всё-таки принял решение вернуться к занятиям частным бизнесом.

Трудно сказать, связано ли это решение президента госпредприятия «Антонов» с ранее опубликованным маркетинговым планом предприятия, предусматривающим резкое наращивание объёмов выпуска самолетов, равного как минимум 70 самолётам за ближайшие пять лет.