Москва, 15 августа, 2017, 22:11 — ИА Регнум. Текущая неделя 14−20 августа станет последней по-летнему тёплой в 2017 году. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью телеканалу RT.

Молитва солнцу

По его словам, скандинавский антициклон охватил большую часть европейской территории России, и потому в ближайшие дни можно ждать комфортной солнечной погоды без осадков.

Ближе к выходным дневная температура воздуха поднимется до 23−28 градусов тепла. «Выходные будут очень благополучные для отдыха на природе, можно будет искупаться: температура воды окажется хорошей — примерно 20−21 градус», — отметил Тишковец.

Вместе с тем, по словам синоптика, грядущие выходные станут «заключительным аккордом и лебединой песней пляжного сезона».

«На следующей неделе первый день ещё будет хорошим, примерно в таком же ключе. Потом, скорее всего, пойдёт холодный фронт, и далее температура будет резко понижаться, вернётся в рамки нормы и, может, окажется ниже неё. Дневные показания рухнут приблизительно до +18…20 °С. Эта неделя — последняя по-летнему тёплая», — заключил Тишковец.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на протяжении пяти дней с 16 августа осадков в столице не ожидается.

Согласно прогнозу, в ближайшие дни в Москве будет теплее 25 градусов, а к 19 августа воздух прогреется до 30 градусов, что на шесть градусов превысит климатическую норму.