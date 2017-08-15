Вашингтон, 15 августа, 2017, 22:11 — ИА Регнум. Сенатор США Кори Гарднер призвал неонацистов, придерживающихся политической идеологии «белого супрематизма», «убраться обратно в свою дыру», 15 августа сообщает The Hill.

Парад американских нацистов в Нью-Йорке в 1939 году

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«Я думаю, что для ослов с нацистскими флагами настало самое время убраться обратно в свою дыру», — заявил Гарднер.

Напомним, Гарднер стал одним из первых парламентариев США, которые осудили акции националистов в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния. Сенатор неоднократно призывал президента США Дональда Трампа незамедлительно осудить митинги националистов и неонацистов в штате Вирджиния, прошедшие 12 августа.

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В воскресенье, 13 августа, сенатор заявил, что представители националистических движений не могут являться политической базой, опорой для какой-либо партии.