Москва, 15 августа, 2017, 21:47 — ИА Регнум. Памятник, поставленный в Киеве в честь погибших в Донбассе украинских карателей, символизирует сочетание хамства и ненависти, заявил замглавы комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич в своем аккаунте в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Памятник в виде вонзённого в карту России меча, установленный в Киеве, никакого отношения к погибшим в ходе гражданской войны в Донбассе бойцам ВСУ не имеет», — указал Клинцевич.

Кроме того, в памятнике нет даже слабого намёка на скорбь, на покаяние в бессмысленном кровопролитии. Есть только смесь хамства и ненависти, что и символизирует суть нынешнего киевского режима.

«Не говоря уже о покаянии за бессмысленно погубленные жизни, которое было бы в данном случае особенно уместно. Вместо этого — редкое сочетание ненависти и хамства. По сути, нынешний киевский режим соорудил памятник самому себе, и он будет снесён первым после неизбежного падения этого режима», — считает Франц Клинцевич.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа в Киеве открыли памятник погибшим в Донбассе украинским силовикам в виде меча, воткнутого в карту России.

Связь центральной части России, в которую на карте вонзён меч, с гражданской войной на Украине не менее загадочна, чем изображение из компьютерной игры Diablo III, дополняющее композицию нового киевского памятника.