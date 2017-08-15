Москва, 15 августа, 2017, 21:43 — ИА Регнум. Развлекательная программа «Пока все дома» перестанет выходить в эфире «Первого канала». Об этом 15 августа сообщил агентству РБК ведущий программы Тимур Кизяков.

Тимур Кизяков, Первый канал Пока все дома

По его словам, телекомпания «Дом», которая занималась производством программы, сама решила прекратить сотрудничество с «Первым каналом», о чём уведомила телеканал в официальном письме в конце мая.

«Для нас неприемлемы те методы, которых стало придерживаться руководство «Первого канала», поэтому мы прекращаем сотрудничество», — сказал Кизяков.

В чём заключается суть претензий к телеканалу, он уточнять не стал, однако отметил, что «работать стало невыносимо». «Мы приняли такое решение, это не моё личное, коллектив поддерживает», — сказал он.

Между тем источник, знакомый с процессом работы телеканала со сторонними производителями контента, заявил, что инициатором расторжения договора с создателями программы был «Первый канал». Решение было принято после сообщений о том, что ведущие «Пока все дома» якобы сразу из нескольких источников брали деньги на производство так называемых видеопаспортов детей-сирот, демонстрировавшихся в рубрике «У вас будет ребёнок».

Источник «Ведомостей» на телеканале сообщил, что расторгнуть контракт было решено ещё в апреле. «У передачи несколько лет снижались рейтинги, но производители не хотели ничего менять, объясняет источник, скандал с видеопаспортами сирот стал для канала финальной точкой, доверие зрителей к передаче после скандала резко упало», — отмечает газета.

Сам Кизяков заявил изданию, что ему ничего не известно о таком решении телеканала. Он также настаивает, что разрыв отношений не связан напрямую со скандалом вокруг видеопаспортов. «Хотя нам было крайне неприятно, что канал не стал нас защищать в этой ситуации», — отметил он.

Напомним, «Пока все дома» является одной из старейших программ на «Первом канале», она выходит с 1992 года. В рамках рубрики «У вас будет ребёнок», которая появилась в программе в 2006 году, размещались ролики о детях-сиротах.

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