Программа «Пока все дома» прощается с «Первым каналом»
Москва, 15 августа, 2017, 21:43 — ИА Регнум. Развлекательная программа «Пока все дома» перестанет выходить в эфире «Первого канала». Об этом 15 августа сообщил агентству РБК ведущий программы Тимур Кизяков.
По его словам, телекомпания «Дом», которая занималась производством программы, сама решила прекратить сотрудничество с «Первым каналом», о чём уведомила телеканал в официальном письме в конце мая.
«Для нас неприемлемы те методы, которых стало придерживаться руководство «Первого канала», поэтому мы прекращаем сотрудничество», — сказал Кизяков.
В чём заключается суть претензий к телеканалу, он уточнять не стал, однако отметил, что «работать стало невыносимо». «Мы приняли такое решение, это не моё личное, коллектив поддерживает», — сказал он.
Между тем источник, знакомый с процессом работы телеканала со сторонними производителями контента, заявил, что инициатором расторжения договора с создателями программы был «Первый канал». Решение было принято после сообщений о том, что ведущие «Пока все дома» якобы сразу из нескольких источников брали деньги на производство так называемых видеопаспортов детей-сирот, демонстрировавшихся в рубрике «У вас будет ребёнок».
Источник «Ведомостей» на телеканале сообщил, что расторгнуть контракт было решено ещё в апреле. «У передачи несколько лет снижались рейтинги, но производители не хотели ничего менять, объясняет источник, скандал с видеопаспортами сирот стал для канала финальной точкой, доверие зрителей к передаче после скандала резко упало», — отмечает газета.
Сам Кизяков заявил изданию, что ему ничего не известно о таком решении телеканала. Он также настаивает, что разрыв отношений не связан напрямую со скандалом вокруг видеопаспортов. «Хотя нам было крайне неприятно, что канал не стал нас защищать в этой ситуации», — отметил он.
Напомним, «Пока все дома» является одной из старейших программ на «Первом канале», она выходит с 1992 года. В рамках рубрики «У вас будет ребёнок», которая появилась в программе в 2006 году, размещались ролики о детях-сиротах.
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