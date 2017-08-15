Кисловодск, Ставропольский край, 15 августа, 2017, 23:22 — ИА Регнум. Главе города-курорта Кисловодска

ИА Красная Весна Десоветизация выстрел в себя

А.В.Курбатову

Председателю Думы города-курорта Кисловодска

Л.Н.Волошиной

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Мы, жители города Кисловодска, хотим обратить внимание на следующую возмутительную ситуацию:

20 июля 2017 года в местной прессе вышло сообщение о том, что Общественный совет г. Кисловодска при участии председателя городского комитета по культуре Инны Сквиренко и поддержке Совета по культурному наследию города в лице председателя Бориса Розенфельда одобрил переименование нескольких улиц Кисловодска: улицу Коминтерна в улицу краеведа А. Реброва, проспект им. Карла Маркса в улицу композитора В. Сафонова, а переулок Бородинский — в улицу местного уроженца, писателя А. Солженицына.

Ранее, 11 июля 2017 года, другое издание сообщило об инициативе местной власти установить в Кисловодске памятник в честь 100-летия со дня рождения А. Солженицына. Тут же указывается, что Союзу художников России и всем желающим уже было направлено предложение — начать разработку эскизов проектов монумента.

Таким образом, столь значимые для жителей Кисловодска решения (переименования улиц и установка памятника А. Солженицыну) были приняты без учета мнения жителей города, в обход положенных в таких случаях традиционных демократических процедур: опроса мнения населения, а также организации широких общественных слушаний. Вместе с тем, очевидно, что реализовываться эти решения будут за счет муниципального бюджета.

Мы, жители Кисловодска, выступаем категорически против переименований улиц и установки памятника Солженицыну в нашем городе! А также — против подобного кулуарного подхода местной власти к решению общественно значимых вопросов.

Мы настаиваем, что решающим фактором здесь является, прежде всего, мнение кисловодчан. Именно нам решать, как будут называться улицы нашего города, какие памятники на его территории будут стоять. Отметим, что в городском Уставе в части «Права граждан на осуществление местного самоуправления» (глава III, ст.12 п.3) закреплено «право жителей городского округа города-курорта Кисловодск принимать участие в решении наиболее важных вопросов местного значения».

Мы считаем, что переименование улиц и установка памятников также входят в круг важных вопросов местного значения, в решении которых местная власть должна ориентироваться, в первую очередь, на мнение большинства жителей нашего города. И для этого необходимы достаточно широко практикуемые в других городах России соцопрос населения и организация широких общественных слушаний по данному вопросу.

Почему представители власти города-курорта Кисловодска пренебрегли общепринятыми демократическими нормами и мнением большинства своих земляков?

Считаем необходимым обратить внимание на несколько важных аспектов данной инициативы.

Очевидно, что сегодня против нашей страны ведется война, направленная на разрушение нашей коллективной исторической памяти. Целью этой войны является тотальная ревизия истории России, а именно — пересмотр итогов Второй Мировой войны. И, как следствие, окончательное разрушение исторического самосознания нашего народа, а значит, разрушение государства. Ключевой мишенью в этой войне является именно советский период нашей истории.

Нас убеждают, что переименования в Кисловодске якобы не имеют ничего общего с этим процессом — как с «десоветизацией» вообще, так и с «декоммунизацией» по украинскому сценарию, в частности. Мол, власти хотят лишь «упорядочить названия улиц», и только.

Заметим, что вряд ли кто-то из жителей нашего города будет выступать против улиц краеведа А. Реброва или композитора В. Сафонова (хотя, в Кисловодске уже есть объекты, названные в честь этих деятелей).

Однако, объектом для переименований выбраны вовсе не «нейтральные» в историческом контексте улицы (как, например, «Грушевая» или «Садовая»). А без малого, центральный проспект города имени Карла Маркса!

Речь идет об имени одного из самых выдающихся философов мира, чьи идеи сыграли громадную роль в глубоком осмыслении исторических процессов, происходящих на Западе и в России, а также в строительстве нового социально-ориентированного общества (созданного в XX веке в нашей стране).

До сих пор, труды Карла Маркса изучаются в ведущих университетах мира, а идеи этого экономиста и философа являются предметом научного исследования в западных гуманитарных кругах.

Идеи этого ученого повлияли на образование мощного государства СССР, спасшего мир от фашизма. Имя Карла Маркса входит в круг тех великих мыслителей, которые открыли человечеству новую историческую перспективу — построение общества, основанного не на жестокой эксплуатации трудящихся, а на равенстве людей, развитии и реализации высших способностей человека.

Обратим внимание на то, что значительный вклад в борьбу против набиравшего силу (в 1920−30-х годах) фашизма сыграл Коминтерн — образованное в 1919 году международное объединение коммунистических партий и прогрессивных деятелей того времени. Коминтерн сыграл большую роль в широкой консолидации антифашистских сил в мире, одним из результатов которой стала победа над «коричневой чумой XX века», крах нацистского проекта по установлению «нового мирового порядка», угрожавшего нашей стране расчленением на отдельные территории и расправами со значительной частью населения.

Мир знает о научных заслугах Карла Маркса и героизме членов Коминтерна (часть которых была убита фашистами).

В России значительная часть населения чтит память об этих деятелях, а также о героях Гражданской войны (на чью память также покусились представители власти Кисловодска).

Например, некоторые СМИ сообщают о решении убрать из курортной зоны Кисловодска памятники большевикам — героям Гражданской войны: Ксении Ге (в честь которой названа одна из городских улиц); а также почетному гражданину г. Кисловодска (реш. горисполкома № 533 от 21.10.1967 г. ) Дмитрию Тюленеву, казненных в 1918 — 1919 гг. белоказаками.

О недопустимости и опасности для политической стабильности России этих шагов будет сказано ниже.

Обратимся к решению представителей власти г. Кисловодска присвоить Бородинскому переулку имя А. Солженицына. А также — установить памятник в честь 100-летия со дня рождения «великого русского писателя», подчеркнем, открыто призывавшего США к нарушению суверенитета нашей страны. Сложно предположить, что руководству Кисловодска не известен данный факт из биографии Солженицына. Может быть, властям города не известно и о тех фальсификациях (например, по количеству жертв политических репрессий), который допустил этот «исследователь» в своих трудах, очерняя советский период нашей истории?

Одним из наиболее известных произведений Солженицына является «Архипелаг ГУЛаг», посвящённый советской пенитенциарной системе. Современные историки неоднократно указывали на фальшивки, использованные в нем. Уличали также писателя и в «фактах», почерпнутых из нацистских пропагандистских листовок, разбрасывавшихся над территорией СССР в ходе Великой Отечественной войны.

Добавим, любой, кто читал произведения Солженицына, знает, что автор восхищался перешедшим на сторону вермахта в годы Великой Отечественной войны генералом-предателем Власовым и воевавшими под его началом коллаборационистами. Советский писатель Михаил Шолохов в своё время был возмущён прославлением власовцев в первых литературных произведениях Солженицына.

Подчеркнем, что Солженицын почитал не только власовцев, но и украинских бандеровцев. Он стал одним из первых, кто начал прославлять бандеровцев в своих произведениях. И данный факт возлагает на этого автора не малую долю ответственности за то, что происходит сегодня на Украине.

В связи с этим, мы считаем, что «осолженицывание» Кисловодска наряду с попытками удалить советские названия городских улиц, а также бюсты героям Гражданской войны, еще более недвусмысленно указывает на антисоветский характер всей цепочки «топонимических рокировок» в городе. И слишком ярко резонирует с происходящим на Украине, где после госпереворота, осуществленного в феврале 2014 года, новые власти начали активно избавляться от названий, адресующих к нашему общему советскому прошлому. Переименовывая улицы, носившие имена героев Гражданской и Великой Отечественной войн, и одновременно прославляя нацистских пособников Бандеру и Шухевича.

Согласно заявлениям киевской хунты, в результате проходившей на Украине «декоммунизации» было переименовано более 900 улиц и населенных пунктов. Возмущение подобными решениями многие граждане Украины выражают даже под угрозой преследования со стороны охранителей «новых порядков» в погонах.

Какую волну возмущения могут спровоцировать кулуарные инициативы местной власти, связанные с заменой советских названий в России, где десятки тысяч наименований улиц, площадей и населенных пунктов адресует к истории СССР? Кратко остановимся на этой важной теме.

Обратим внимание на результаты всероссийского социологического опроса-исследования АКСИО (проведенного в 2011 году), где было представлено мнение граждан России о попытке провести «десоветизацию» и «десталинизацию» в нашей стране. Его результаты следующие: 86% респондентов (из 24,5 тыс. опрошенных) на вопрос: «Как следует поступать российской власти в отношении Советского периода нашей истории?» ответили: «Официально признать величие СССР, всемирное значение его достижений, величие идей, на которых он был построен, величие советского народа, спасшего мир от фашизма».

(из 24,5 тыс. опрошенных) на вопрос: «Как следует поступать российской власти в отношении Советского периода нашей истории?» ответили: Добавим к этому и данные социологического опроса «Левада-Центра» (за апрель 2017 года), согласно которым в первой пятерке самых выдающихся людей всех времен и народов по мнению граждан России оказались И.В. Сталин (38%), В.В. Путин и А.С. Пушкин (по 34%), В.И. Ленин (32%), Петр I (29%).

Показательными также являются результаты локального голосования на интернет-ресурсе «КМВ Сегодня» (летом 2017 года), касающегося вышеперечисленных инициатив в Кисловодске. Из двух тысяч проголосовавших на момент подготовки данного письма 92,8% оказались против переименования улиц (имени Карла Маркса и Коминтерна) и установки памятника А. Солженицыну. Поддержали инициативу 2,9% (58 человек), а безразличие к вопросу высказали 4,3% (86 респондентов).

Отметим, что в созданной кисловодчанами в соцсети «ВКонтакте» группе «Кисловодск против» сейчас набирает обороты всероссийская интернет-акция. Жители Кисловодска, а также других городов России посредством собственных фотоснимков обратились к руководству города-курорта с призывами: «Власть, спроси Кисловодск!»; «Кисловодск — против переименований!»; «Кисловодск — против Солженицына!». Только за первые четыре дня работы этой группы с ее контентом ознакомились 4500 человек, было сделано около 800 репостов, оставлено около 500 комментариев пользователей.

Подчеркнем, что среди этих комментариев имеется и резко негативная оценка деятельности А. Солженицына. Жители России хорошо знают и помнят позорные факты биографии писателя.

Так, в своей речи в Вашингтоне 3 июля 1975 года Солженицын умолял американских сенаторов нарушить суверенитет СССР:«Я говорю вам: вмешивайтесь больше и больше, вмешивайтесь столько, сколько вы можете. Мы просим вас прийти и вмешаться!»

Стоит также привести и откровение специалиста по внешней политике США Майкла Ледина:«Кто при Рейгане думал, что мы сломаем СССР? А ведь прошли какие-то 8 лет! А что нам понадобилось? Мы всего лишь взяли на зарплату их диссидентов ‑ и всё!».

Напомним, что Р. Рейган был президентом США в 1981—1989 годах, а среди этих «прикормленных» Западом диссидентов находился и А. Солженицын.

Мы считаем, что данные инициативы представителей власти г. Кисловодска недопустимы и могут привести к росту напряженности в российском обществе, подчеркнем, накануне выборов 2018 года.

С учетом вышеизложенного, мы, жители города-курорта Кисловодск, требуем у представителей местной власти:

Приостановить процедуру подготовки к переименованиям улиц (имени Карла Маркса и Коминтерна) и разработку эскизов проектов памятника А. Солженицыну. Аннулировать решение Общественного Совета города от 20 июля 2017 года о переименованиях улиц.

Провести по вопросу о переименовании вышеозначенных улиц и установке памятника А. Солженицыну широкий опрос жителей города (или городской референдум), а также открытые общественные слушания с приглашением членов данной инициативной группы граждан и общественных организаций Кисловодска.

Внести в Устав города-курорта Кисловодск положение относительно «Порядка присвоения наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в городе Кисловодске», где в качестве обязательного условия переименования городских объектов прописать проведение открытого общественного обсуждения предложений о переименовании с обязательным предварительным оповещением (и опросом) жителей города.

От имени жителей города-курорта Кисловодск,подписавших это письмо,

житель Кисловодска Тимур Боровков,