«Копенгаген» без шансов проиграл «Карабаху»
Баку, 15 августа, 2017, 20:54 — ИА Регнум. 15 августа «Карабах Агдам» одержал победу над «Копенгагеном» в рамках первого матча 4-го квалификационного раунда ЛЧ. Матч завершился со счетом 1:0.
На 25-й минуте азербайджанский правый нападающий Махир Мадатов открыл счет, добив мяч в пустые ворота после рикошета от штанги — 1:0.
Статистика матча («Карабах» / «Копенгаген»)
Удары 14/4
Удары в створ 7/1
Владение 56%/44%
Фолы 13/5
Составы на матч:
«Карабах»: Шехич, Медведев, Аголи, Жезничак, Гусейнов, Гараев, Мичел, Ришард, Ндлову, Мадатов, Герье.
«Копенгаген»: Ульсен, Бенгтссон, Боилесен, Анкерсен, Люфтнер, Квист, Вербич, Матич, Туту, Сантандер, Павлович.
Главный арбитр матча: Паоло Тальяверо.
Предупреждения: Вербич — 71, Аманкваа — 90+4.
Голы: Мадатов 25 — 1:0.