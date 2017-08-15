Баку, 15 августа, 2017, 20:54 — ИА Регнум. 15 августа «Карабах Агдам» одержал победу над «Копенгагеном» в рамках первого матча 4-го квалификационного раунда ЛЧ. Матч завершился со счетом 1:0.

Искендеров Рауф FC Karabakh Agdam (Азербайджан)

На 25-й минуте азербайджанский правый нападающий Махир Мадатов открыл счет, добив мяч в пустые ворота после рикошета от штанги — 1:0.

Статистика матча («Карабах» / «Копенгаген»)

Удары 14/4

Удары в створ 7/1

Владение 56%/44%

Фолы 13/5

Составы на матч:

«Карабах»: Шехич, Медведев, Аголи, Жезничак, Гусейнов, Гараев, Мичел, Ришард, Ндлову, Мадатов, Герье.

«Копенгаген»: Ульсен, Бенгтссон, Боилесен, Анкерсен, Люфтнер, Квист, Вербич, Матич, Туту, Сантандер, Павлович.

Главный арбитр матча: Паоло Тальяверо.

Предупреждения: Вербич — 71, Аманкваа — 90+4.

Голы: Мадатов 25 — 1:0.