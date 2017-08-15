Тбилиси, 15 августа, 2017, 20:54 — ИА Регнум. Печальный факт гибели девушки от отравления наркотическим веществом на фестивале электронной музыки Gem Fest в курортном поселке Анаклия на Черноморском побережье Грузии подтолкнул правоохранительные органы Грузии к проведению целой серии мероприятий по борьбе с наркореализаторами.

Adrian Рейв в Бруклине

За последние десять дней сотрудники МВД раскрыли ряд наркопреступлений и задержали не одного реализатора наркотиков, среди которых были как граждане Грузии, так и иностранцы.

5 августа сотрудники департамента полиции региона Самегрело-Земо Сванети в результате оперативно-разыскных и следственных мероприятий в селе Ганмухури Зугдидского района, по соседству с поселком Анаклия, почти у самой границы с Абхазией, задержали двоих лиц по факту приобретения и хранения наркотиков.

При личном обыске у рожденного в 1993 году С.З. были найдены и изъяты 24 таблетки т.н. «экстаза», а у рожденного в 1991 году Д.Н. — 14 таблеток «экстаза» и картонная пластинка, которая, как выяснилось в результате экспертизы, содержала 1,6547 грамма МДМА.

В течение четырех дней до этого в Ганмухури за наркопреступления были задержаны 5 лиц. Очередное наркопреступление в этом же поселке сотрудники МВД раскрыли 8 августа, когда в результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан рожденный в 1995 году Б.К. При личном обыске у него изъяли 2 блистера наркотического вещества с 28 отделениями, а в результате наркологической экспертизы установили, что задержанный употреблял марихуану, амфетамин, метамфетамин, МДМА.

8 августа в поселке Анаклия по обвинению в приобретении и хранении наркотиков был задержан гражданин Ирана, рожденный в 1978 году Ф. А. При обыске у него изъяли содержащие наркотические вещества таблетки и порошки, а в результате наркологической проверки установили, что он находился под воздействием наркотиков.

Оперативно-разыскные мероприятия и спецоперации по задержанию наркотиков из Западной Грузии переместились в Восточную.

6 августа сотрудники Гардабанского районного управления департамента полиции Квемо Картли задержали в Тбилиси двух лиц — рожденного в 1967 году, ранее судимого Г.И. и рожденного в 1979 году Э.А. В результате обыска у Э.И. было изъято 9,2407 грамма героина, расфасованного в 104 пакета, а у Г.И. — 1,6119 грамма героина, расфасованного в 19 пакетов. Экспертиза установила, что Э.А. в момент задержания находился под воздействием наркотиков.

7 августа сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств управления детективов департамента полиции региона Шида Картли за наркопреступление задержали в Тбилиси рожденного в 1974 году В.Х. При личном обыске у него были изъяты 30 таблеток суботекса, а сам В.Х., как установила экспертиза, в момент задержания находился под воздействием наркотиков

9 августа сотрудники центрального департамента криминальной полиции арестовали еще одного гражданина Ирана, рожденного в 1990 году М.К., на этот раз в Тбилиси, и изъяли у него 425 таблеток с содержанием наркотического вещества бупренорфина.

Борьба с реализаторами наркотиков продолжилась 12 августа, когда в поселке Поничала на окраине Тбилиси были задержаны рожденный в 1989 году Н. Дж. и рожденный в 1976 году М. Дж. Им предъявлено обвинение как в незаконном приобретении и хранении, так и в сбыте наркотических веществ. Более того, следствие установило, что оба задержанных систематически занимались реализацией наркотиков. А при обыске их жилых домов полиция изъяла 33 упаковки героина.

Очередная спецоперация в Поничала была проведена уже 15 августа, в результате чего по обвинению в незаконном приобретении-хранении-сбыте наркотиков был задержан рожденный в 1987 году Э.Дж. У него в результате обыска изъято 4 упаковки героина.

В этот же день в Рустави по обвинению в незаконном приобретении и хранении нового психоактивного вещества был задержан рожденный в 1985 году Э.И. При обыске у него изъято 294 упаковки так называемого психоактивного вещества «био».

Параллельно такой активности правоохранительных органов заявления о необходимости ужесточения ответственности за наркопреступления все чаще делают представители правящей партии.

Вслед за событиями на фестивале в Анаклия председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что ситуация в стране в плане борьбы с наркопреступлениями неудовлетворительная, и подчеркнул необходимость разработки правильной политики в этом направлении. Он пообещал, что парламент внесет свою долю в это очень важное дело.

«Мнения разделились, но цель у всех одна. Она состоит в том, чтобы сократить потребление наркотиков, и мы должны сделать все для достижения этой цели. Что касается путей ее достижения, здесь у нас имеются разногласия, и необходимы дискуссии, чтобы сформулировать правильную позицию. Парламент готов внести свой вклад в это дело и стать платформой для такой дискуссии», — заявил Кобахидзе.

Оппозиция же расценивает происходящее как стремление правящей партии уклониться от принятия законопроекта, предусматривающего либерализацию наркополитики. Давно ратующий за легализацию потребления марихуаны лидер политического движения «Гирчи» Зураб Джапаридзе усмотрел в событиях вокруг фестиваля Gem Fest вину правительства и правоохранительных органов и подчеркнул, что в условиях либеральной наркополитики люди имеют больше информации о том, что потребляют и как действуют те или иные наркотики на организм.

«Сегодня, в условиях драконовской наркополитики и бессмысленных запретов, никто не знает, что потребляют эти люди (наркоманы). Мировой опыт показывает, что после либерализации наркополитики контроль улучшается, а люди имеют больше информации о том, что они потребляют и как действует на организм каждый наркотик», — заявляет Джапаридзе.