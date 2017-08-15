Вашингтон, 15 августа, 2017, 20:54 — ИА Регнум. Начальник Генерального штаба Народно-освободительной армии Китая Фан Фэнхуэй и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд 15 августа подписали соглашение по разработке «механизма стратегического диалога», сообщает пресс-служба Пентагона.

Iecs США и Китай

По словам представителей военного ведомства США, этот механизм нужен для расширения контактов между китайскими и американскими военными и уменьшения вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций.

Представители Пентагона особо отметили, что такие механизмы очень важны в условиях, когда, по словам Данфорда,«регион и мир сталкиваются с угрозой со стороны Северной Кореи, обладающей ядерным оружием».

При этом Данфорд заявил, что между США и Китаем стабильно будут возникать «некоторые разногласия», но обе страны готовы преодолевать эти сложности.

Комментарии китайских военных по данному вопросу пока неизвестны.