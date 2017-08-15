Любытино, Новгородская область, 15 августа, 2017, 20:45 — ИА Регнум. В новом здании поликлиники в посёлке Любытино Новгородской области, торжественно открытой в сентябре 2016 года перед выборами в областную думу, подрядчик устраняет строительные недоделки: ремонтирует отливы на крыше здания и дренажную систему. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, вдобавок к строительным недоделкам помещения поликлиники, так и не начавшей работу, пострадали в ходе июльских проливных дождей.

Пресс-центр правительства Новгородской области Здание новой поликлиники в Любытино

«Подрядчик усилит дренажную систему вокруг больницы, чтобы избежать того, что произошло в июле. После обильных осадков она оказалась забита песком, а цокольный этаж затоплен», — рассказала руководитель департамента строительства Новгородской области Ольга Халепо.

Работы подрядная организация планирует завершить до конца августа.

По словам главного врача Зарубинской центральной районной больницы Арсена Амирбекова, после завершения ремонта учреждение сможет подать заявки на получение санитарно-эпидемиологического заключения и лицензии на медицинскую деятельность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поликлиника в Любытино, куда впоследствии должен переехать и стационар из больницы в селе Зарубино, находящемся в 10 км от райцентра, строится с 2013 года. В стройку вложено более 160 млн рублей. Строительство здания было завершено в 2016 году: 8 сентября экс-глава региона Сергей Митин торжественно перерезал красную ленточку на церемонии его открытия, но медицинское учреждение так и не смогло начать работу из-за строительных недоделок. Кроме того, перед подрядчиком образовался долг, который удалось погасить наполовину лишь в этом году за счёт экономии средств областного бюджета.

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Новое медицинское учреждение в Любытинском районе ждут с 2007 года. Поликлиника рассчитана на 150 посещений в день, здесь также откроются клиническая и биохимическая лаборатории, детский и взрослый дневные стационары, приём будут вести терапевт и педиатр, акушер-гинеколог, хирург, стоматолог, фтизиатр, психиатр-нарколог и окулист. Администрация Любытинского района планирует организовать движение маршрутных такси до больницы.