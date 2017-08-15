Рим, 15 августа, 2017, 20:28 — ИА Регнум. «С удивлением прочитал утверждение Паолы Томмази в итальянском издании Libero quotidiano о том, что северокорейские «картонные ракеты хороши только для дефиле национального праздника 15 апреля», — заявил в интервью ИА REGNUM профессор Института стран Востока, доктор исторических наук Анатолий Кошкин. — С уважением отношусь к входящей в семерку ведущих индустриальных государств Италии, но не уверен, что уровень развития ракетостроения в этой стране столь высок, чтобы производить и раз за разом успешно испытывать, как это делает КНДР, ракеты, которые в США и Японии называют баллистическими.

Ilgiornale.it Паола Томмази участвовала в избирательной кампании Трампа в качестве наблюдателя. Теперь делится информацией

Итальянский журналист, именно журналист, ибо заподозрить его в глубоком знании ракетной техники, судя по статье, трудно, подвергает сомнению американское досье, которое «якобы удостоверяет способность ядерных ракет Северной Кореи достичь и уничтожить западное побережье Соединенных Штатов». Не будучи специалистом, достигнут или не достигнут, спорить не могу. Более того, сомневаюсь, что у Пхеньяна уже сегодня есть малогабаритные ядерные заряды для снаряжения баллистических ракет. Не уверен и в том, что точность северокорейских ракет достаточно высока, чтобы надежно поражать заданные цели на западном побережье США. Но для меня очевидно, что создать и испытывать ядерные заряды и крупные военные ракеты может только государство с высоким развитием военно-промышленного комплекса, опирающимся на соответствующую научно-техническую базу. И это достижение изолированной и ограниченной в ресурсах КНДР, на мой взгляд, заслуживает уважения и признания.

Нельзя не уважать и разведку государства, которой удается использовать достижения в ядерной и ракетной области других государств. Мы же признаем роль советской разведки в создании в кратчайшие сроки атомной бомбы в СССР, что позволило не допустить реализации американских послевоенных планов уничтожения нашей страны в ядерной войне. В связи с этим остается только поздравить северокорейцев, если им действительно удалось получить чертежи или образцы передовой советской ракетной техники на близкой к состоянию распада Украине.

Ну, а то, что президент США Трамп просто использует надуманную «северокорейскую угрозу» в своих внутриполитических целях, настолько очевидно, что Паоле Томмази не стоило об этом и писать.

И последнее. Заявление о том, что «Китай опасается экономических последствий, если он не будет сотрудничать с США, Япония уже развернула свои ракеты, а Россия будет просто счастлива разжечь конфликт», свидетельствует или о дремучем невежестве итальянского автора в вопросах военной стратегии и военной географии, или явной русофобской ангажированности».