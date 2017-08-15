Китай, 15 августа, 2017, 20:10 — ИА Регнум. На востоке Китая в городе Хуайнань Крупнейшая плавучая солнечная электростанция мощностью 40 мегаватт запущена в эксплуатацию на востоке Китая, сообщает газета China Daily.

Ambienteenergia.com.br Плавучая солнечная электростанция. Китай

Солнечная электростанция создана в городе Хуайнань одним из подразделений компании Sungrow Power Supply Co Ltd. Общая площадь фотогальванических панелей достигает 86 гектаров. Панели расположены на специальных плотах, плавающих в карьере площадью 400 гектаров. Для поддержания плотов на дне водоёма вбиты порядка тысячи свай из железобетона.

Для контроля за работой такого масштабного сооружения применяются беспилотники.

По информации издания, китайскую плавучую электростанцию уже осматривали делегации из Вьетнама, Тайваня, Японии и Сингапура, а китайская компания Sungrow занимается лицензированием технологии строительства таких электростанций для создания аналогичных объектов для зарубежных заказчиков.