Псков, 15 августа, 2017, 19:57 — ИА Регнум. Губернатор Псковской области Андрей Турчак на заседании региональной администрации сегодня, 15 августа, поручил решить вопрос жителя области из «зелёной папки» президента России Владимира Путина, которую глава государства передал губернатору в ходе рабочей встречи. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, проблема жителя Тямшанской волости Псковского района касается спора о наложении границ земельных участков.

Зеленая папка

В обращении к президенту житель Псковской области рассказал, что два года назад они с супругой, продав квартиру, приобрели земельный участок и построили дом.

«Год назад прокуратура сказала, что это земли лесного фонда, и вот через год по решению суда нашу землю изымают, а дом под снос. И как так? Документы выданы кадастровой палатой, то есть прошли через регистрацию, проверку, были зарегистрированы. Все разрешения, все по закону, и где правда?! Почему люди в этом виноваты?» — говорится в обращении.

Житель Псковской области отметил, что в такой ситуации оказались десять семей.

Губернатор региона сообщил чиновникам, что апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Псковского областного суда удовлетворены требования Псковского природоохранного прокурора об истребовании у гражданина в пользу РФ земельного участка.

«Причём наш комитет в суде принимал участие и эту позицию поддержал. Спорный земельный участок оказался лесным фондом. При том, что с этим участком — до того, как эта семья его приобрела — уже порядка трёх-четырёх сделок было проведено, никаких обжалований сделано не было. Этот участок был поставлен на кадастровый учет, были выданы свидетельства о собственности», — сообщил Андрей Турчак, отметив, что от чиновничьей позиции в конечном итоге страдает семья, которая выбрала своим местом жительства сельскую территорию.

Губернатор поручил псковским чиновникам и областной прокуратуре решить проблему в максимально кратчайшие сроки, отметив, что есть ещё как минимум 10 обращений на эту тему по Псковскому району.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с рабочей встречи с президентом губернатор Псковской области привёз «зелёную папку» с обращениями от жителей региона на «Прямую линию». Владимир Путин, говоря об этой ситуации Андрею Турчаку, подчеркнул, что «уж точно совершенно, что это не вина людей» и заявил о готовности подключиться к решению их проблемы даже на федеральном уровне.